مستقبل وطن: زيارة وفد الكونجرس للهلال الأحمر تُجسد شفافية مصر تجاه القضية الفلسطينية

قال شادي الكومي، القيادي بحزب مستقبل وطن بالقاهرة، إن زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي لـ معبر رفح البري والمركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري تشكل دليلاً واقعياً وحيًا على شفافية الموقف المصري والتزامه الكامل بالقضية الفلسطينية.

وأضاف الكومي، خلال تصريح صحفي اليوم، : “لا جديد في أن مصر تفتح معبر رفح يوميًا لدخول المساعدات؛ الجديد هنا هو أن الكونجرس الأمريكي شهد ذلك بنفسه. هذه الزيارة دحض واضح لكل الشائعات التي طالما روجت بأن القاهرة تُغلق المعبر أو تقاعست عن دعم غزة.”

وأكد:“الوقائع على الأرض تكشف زيف الروايات الإعلامية المغرضة: المعبر يعمل بكامل طاقته، والهلال الأحمر هو الجهة الوطنية الوحيدة المسؤولة عن نقل المساعدات، والمصرون يساهمون بشكل فاعل في دعم غزة.”

وأعرب الكومي عن تقدير مصر للزيارة قائلاً:“التقدير الأمريكي للجهود المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة يعكس قوة الدور الذي تلعبه القاهرة، ويبرهن على التزامها الثابت تجاه الشعب الفلسطيني.”

وأكد أن “الزيارة وضعت النقاط على الحروف: مصر لم تحجب عن غزة شيئًا، بل على العكس، دأبت على توسيع دائرة الدعم، رغم العراقيل التي تفرضها إسرائيل.”

وأشار إلى أن هذه الجولة جاءت في توقيت مهم، حيث تصاعدت الشائعات حول إغلاق المعبر أو قصور الدور المصري، لكنها تلاشت أمام الصور والحقائق الميدانية التي شاهدها الوفد الأمريكي.