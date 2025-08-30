باحث إيراني: إسرائيل هي من بدأت الحرب على طهران وليس العكس

قال إبراهيم شير، الباحث في الشؤون الإيرانية، إن إيران لم تقم في تاريخها الحديث بشن أي حرب على الدول المجاورة، على عكس إسرائيل التي بادرت بالتصعيد ضدها، موضحًا أن طهران كانت على وشك إرسال وفد دبلوماسي إلى مسقط لاستئناف المفاوضات، قبل أن تتعرض فجر يوم الجمعة لقصف إسرائيلي استهدف العاصمة، وذلك بعد استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق واغتيال القيادي الفلسطيني إسماعيل هنية في طهران.

وأضاف شير، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التصعيد الإسرائيلي المتكرر يعكس أن الطرف المهاجم هو تل أبيب وليس إيران، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات تندرج ضمن سياسة ممنهجة لإضعاف طهران ومنعها من ممارسة دورها الإقليمي والدولي.

كما لفت الباحث في الشؤون الإيرانية إلى أن الولايات المتحدة كانت هي الجهة التي منحت إيران أساس برنامجها النووي عام 1959، ثم ساهمت في تطويره عام 1975 من خلال معهد أيزنهاور، قبل أن تأتي الثورة الإسلامية عام 1979 لتجد برنامجًا جاهزًا قائمًا بالفعل، مؤكدًا أن واشنطن غيّرت نهجها لاحقًا بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران ومنعها من التجارة مع محيطها الإقليمي.