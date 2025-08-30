عمر أمير.. موهبة الجونة الواعدة يستعد لانطلاقة جديدة

يواصل عمر أمير، مهاجم نادي الجونة الشاب وصاحب الـ16 عامًا، استعداداته الجادة لانطلاق الموسم الجديد، وسط آمال كبيرة يعلقها الجهاز الفني والإدارة عليه باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة و أبناء النادي، كان عمر قد انتقل لمدة موسم لنادي لاڤيينا و حقق مشاركة مميزة قبل أن يعود مره أخرى لناديه الذي نشأ فيه.

ويحظى عمر بمتابعة خاصة من جانب الجهاز الفني بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال مشاركته مع فرق البراعم و الناشئين، حيث أثبت قدراته التهديفية وحسه التنافسي العالي، ما جعله يلفت الأنظار مبكرًا باعتباره مهاجمًا واعدًا للمستقبل.

ويُنتظر أن يكون الموسم المقبل محطة مهمة في مسيرة عمر أمير، الذي يطمح لإثبات نفسه ضمن صفوف الفريق ، ومواصلة مسيرة الجونة في تقديم نجوم جدد للساحة الكروية المصرية.