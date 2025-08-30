بعد رقصهما معا .. سيف نبيل يرد على جدل ظهوره مع سيرين عبد النور

تحدث الفنان العراقي سيف نبيل لأول مرة عن الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي رفقة الفنانة سيرين عبد النور وهما يتفاعلان مع احدي الأغاني ، حيث تسبب فى حالة إثارة للجدل خلال الأيام الماضية .

وقال سيف نبيل خلال لقائه مع et بالعربي ، إنه هو وسيرين عبد النور تجمعهما علاقة صداقة قوية منذ سنوات والفيديو أظهر لحظات عفوية لهما وأن سيرين شخصية عفوية بطبعها مثل الطفلة وبهذا اليوم كانوا يستمعوا لأغنيته وتفاعلوا معها بشكل عفوي.

سيف نبيل يكشف عن رغبته فى التعاون مع سيرين عبد النور

وعن إمكانية التعاون مع سيرين عبد النور فى دويتو غنائي، قال سيف نبيل: انه يتشرف بالتعاون مع سيرين عبد النور وانها فنانة ناجحة منذ سنوات.

سيرين عبد النور فى مسلسل المشتبه

وكانت انضمت الفنانة سيرين عبد النور ويوسف الخال إلى فريق أبطال مسلسل المشتبه الرابع، مع الفنانة هيفاء وهبي.

وعبرت سيرين عبد النور، عن سعادتها بالانضمام إلى مسلسل المشتبه الرابع، وهو من تأليف مينا دكران وإخراج ليث الربايعة.

المشتبه الرابع" بطولة هيفاء وهبي ويتم تصويره بأحدث التقنات بمواصفات عالمية تتمشى مع احداث دراما الأكشن والتشويق التي تغلب علي مشاهد العمل بمشاركة عدد كبير من النجوم بمصر ولبنان والأردن والعالم العريي سيتم الكشف عنهم خلال الأيام القليلة القادمة عقب إتمام التعاقدات الرسمية لهم.

سيرين عبد النور ومسلسل النسيان

وفي العام الماضي 2024، تحدثت الفنانة سيرين عبد النور، عن كواليس مسلسلها الجديد «النسيان» الذي تم عرضه عبر منصة برايم الإلكترونية.

وقالت سيرين عبد النور في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن مسلسل النسيان يحكي قصة امرأة تفقد أولادها وتتوالى الأحداث خلال الخمسة عشرة حلقة.

وتابعت سيرين أن قصة المسلسل صعبة عليها كأم لأنها تحمل قصة فقدان أم لأبنائها، فهي مليئة بالأحداث والمشاهد الحزينة.