شاهد.. غرفة ملابس الأهلي باستاد السلام قبل مواجهة بيراميدز بالدوري

حصل صدى البلد على صور من غرفة ملابس النادي الأهلي باستاد السلام قبل مواجهة بيراميدز في اللقاء الذي يجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي

أعلن خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: محمد شريف.

‏‎اللقاء هو التاسع عشر بين الفريقين في تاريخ المسابقة، سبق للأهلي أن التقى مع نادي بيراميدز باسمه القديم «الأسيوطي»، وذلك بعد صعوده للدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2014-2015.

كانت المباراة الأولى في 24 أكتوبر 2014، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 22 أبريل الماضي وانتهت بالتعادل 1-1، وأحرز هدف الأهلي أحمد رضا.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ثماني مباريات، وفاز بيراميدز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 25 هدفًا وتلقت شباكه 16 هدفًا.

وأكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5- صفر موسم 2014-2015، وبنتيجة 3- صفر مرتين، وفاز بيراميدز بنتيجة 3- صفر مرة واحدة.