تقوية الجسم والمناعة والبشرة .. فوائد موجودة في كل أنواع العنب

يعد العنب من أشهى الفواكه الصيفية ويوجد منه انواع عديدة تختلف في اللون والحجم والشكل والمذاق وحتى البذور .

وبالرغم من وجود اختلافات عديدة بين انواع العنب إلا أن جميعها تشترك في بعض الفوائد الصحية.

ووفقا لما جاء في موقع نكشف لكم أهم فوائد العنب بجميع أنواعه.

الوقاية من السرطان

يحتوي العنب على مجموعة واسعة من المغذيات النباتية، من الكاروتينات إلى البوليفينولات، والتي أظهرت الدراسات أنها تساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان والحفاظ على صحة القلب و يساعد الريسفيراترول على إصلاح الحمض النووي (DNA) الذي تتلفه الجذور الحرة.

دعم المناعة

يحتوي العنب على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في صحة الجهاز المناعي وتطور الأنسجة الضامة وشفاء الجروح.

الجلد

يساعد الريسفيراترول، المعروف باسم "عكس كل شيء"، على منع علامات الشيخوخة وأمراض الجلد الأخرى.

غني بمضادات الاكسدة

يحتوي العنب على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا الجسم من الإجهاد التأكسدي المرتبط بالسرطان وأمراض القلب ومرض الزهايمر.

بفضل غناه بالبوتاسيوم، تُساعد فوائد العنب الغذائية على مكافحة أعراض ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، كما تُساعد على صحة القلب والكلى والرئة والعظام ويُعدّ البوتاسيوم ضروريًا لوظائف الكلى والقلب، وانقباض العضلات، ونقل الإشارات العصبية، بينما يُساعد مركب البوليفينول ريسفيراترول المعجزة على توسيع الأوعية الدموية لتسهيل تدفق الدم، ويُساعد فيتامين ك على تخثر الدم وصحة العظام.

يزود الطاقة

يعد العنب الوجبة الخفيفة المثالية لزيادة مستويات الطاقة في منتصف النهار.

لطيف على العيون

يُعزز العنب صحة العين. فإدراج العنب في نظامك الغذائي يُقلل مستويات البروتينات المُسببة للالتهابات، ويزيد من مستويات البروتينات التي تحمي شبكية العين من التدهور.

تعزيز الدماغ

يساعد الريسفيراترول، الموجود في قشر العنب الأحمر، على زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، مما يُحسّن الأداء الإدراكي، بالإضافة إلى المساعدة في إزالة اللويحات والجذور الحرة التي تُؤثر على الدماغ. وقد أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالعنب يُمكن أن يُساعد أيضًا في الوقاية من التدهور الأيضي في مناطق الدماغ المُرتبطة بمرض الزهايمر.

دعم المفاصل

تساعد البوليفينولات، الموجودة بكثرة في العنب، على تحسين مرونة المفاصل وقدرتها على الحركة.

خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي العنب على نسبة عالية من الإنزيمات التي تسبب تأثيرات مضادة للالتهابات، وتوفر الراحة للشرايين والقلب وتخفف الاستجابة التحسسية والوظائف الإصلاحية.