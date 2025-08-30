قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاجل .. زلزال يضرب ولاية نيفادا الأمريكية بقوة أكبر من 5 درجات ريختر
اغتيال يهز صنعاء.. الحوثيون يعلنون الحداد الرسمي ويتوعدون إسرائيل بـ «رد مُوجع»
نشأت الديهي: تدريب النجم الساطع يعكس مكانة مصر ودورها المحوري
أقل سعر دولار اليوم 31-8-2025
هل تتلقى الدولة أمولًا مقابل مكالمات التسويق؟.. تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة
رئيس وزراء لبنان لـ عمرو دياب: بيروت تحبك وتفرح بقدومك |صور
أنتم جمهور للإبادة.. احتجاجات ضد حصار غزة على هامش مهرجان البندقية
حسام البدري الحل الأمثل لإنقاذه.. إعلامي: دفاع الأهلي «شوارع».. والوضع أصبح لا يُحتمل
«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا
حادث قطار مطروح| أحمد موسى ينفعل بسبب «شماتة الإخوان».. والمحافظ: القطار لم يصطدم بتريلا.. فيديو
إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي
ريبيرو يبرر السقوط أمام بيراميدز: العمل في الأهلي صعب.. والجماهير ستشاهد تحسنًا قريبًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تقوية الجسم والمناعة والبشرة .. فوائد موجودة في كل أنواع العنب

العنب
العنب

يعد العنب من أشهى الفواكه الصيفية ويوجد منه انواع عديدة تختلف في اللون والحجم والشكل والمذاق وحتى البذور .

وبالرغم من وجود اختلافات عديدة بين انواع العنب إلا أن جميعها تشترك في بعض الفوائد الصحية.

ووفقا لما جاء في موقع نكشف لكم أهم فوائد العنب بجميع أنواعه.

العنب

الوقاية من السرطان

يحتوي العنب على مجموعة واسعة من المغذيات النباتية، من الكاروتينات إلى البوليفينولات، والتي أظهرت الدراسات أنها تساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان والحفاظ على صحة القلب و يساعد الريسفيراترول على إصلاح الحمض النووي (DNA) الذي تتلفه الجذور الحرة.

دعم المناعة

يحتوي العنب على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في صحة الجهاز المناعي وتطور الأنسجة الضامة وشفاء الجروح.

الجلد 

يساعد الريسفيراترول، المعروف باسم "عكس كل شيء"، على منع علامات الشيخوخة وأمراض الجلد الأخرى.

تفتيح البشرة

غني بمضادات الاكسدة

يحتوي العنب على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا الجسم من الإجهاد التأكسدي المرتبط بالسرطان وأمراض القلب ومرض الزهايمر.

بفضل غناه بالبوتاسيوم، تُساعد فوائد العنب الغذائية على مكافحة أعراض ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، كما تُساعد على صحة القلب والكلى والرئة والعظام ويُعدّ البوتاسيوم ضروريًا لوظائف الكلى والقلب، وانقباض العضلات، ونقل الإشارات العصبية، بينما يُساعد مركب البوليفينول ريسفيراترول المعجزة على توسيع الأوعية الدموية لتسهيل تدفق الدم، ويُساعد فيتامين ك على تخثر الدم وصحة العظام.

يزود الطاقة 

يعد العنب الوجبة الخفيفة المثالية لزيادة مستويات الطاقة في منتصف النهار.

لطيف على العيون

يُعزز العنب صحة العين. فإدراج العنب في نظامك الغذائي يُقلل مستويات البروتينات المُسببة للالتهابات، ويزيد من مستويات البروتينات التي تحمي شبكية العين من التدهور.

تعزيز الدماغ

يساعد الريسفيراترول، الموجود في قشر العنب الأحمر، على زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، مما يُحسّن الأداء الإدراكي، بالإضافة إلى المساعدة في إزالة اللويحات والجذور الحرة التي تُؤثر على الدماغ. وقد أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالعنب يُمكن أن يُساعد أيضًا في الوقاية من التدهور الأيضي في مناطق الدماغ المُرتبطة بمرض الزهايمر.

دعم المفاصل

تساعد البوليفينولات، الموجودة بكثرة في العنب، على تحسين مرونة المفاصل وقدرتها على الحركة.

خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي العنب على نسبة عالية من الإنزيمات التي تسبب تأثيرات مضادة للالتهابات، وتوفر الراحة للشرايين والقلب وتخفف الاستجابة التحسسية والوظائف الإصلاحية.

العنب فوائد العنب فوائد العنب الصحية السرطان المناعة أطعمة تحمى من السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

قطار مطروح

مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح

طليقة شاب تشوه وجه خطيبته قبل الزفاف

مأساة في مصر القديمة.. سيدة تعتدي على عروس طليقها وتشوّه وجهها قبل الزفاف بأيام

ترشيحاتنا

وزير المالية

بالأرقام .. كيف زادت حصيلة الضرائب في مصر خلال عام .. المالية توضح مخططات خفض الدين الخارجي

الزكاة

فتاوى تشغل الأذهان.. الفرق بين مصارف الزكاة والصدقات.. وكيفية الإجابة على سؤال: من خلق الله؟

صورة ارشيفية

العدودة في رثاء الراحلين.. الوجع الذي يسكن وجدان الأقصر

بالصور

كيفية التغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية

كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

قبل انطلاق حفله .. عمرو دياب يزور رئيس وزراء لبنان نواف سلام

عمرو دياب مع نواف سلام
عمرو دياب مع نواف سلام
عمرو دياب مع نواف سلام

دراسة: تناول الإفطار قبل الثامنة صباحًا يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 59%

الإفطار مبكرا يقلل من الإصابة بمرض خطير
الإفطار مبكرا يقلل من الإصابة بمرض خطير
الإفطار مبكرا يقلل من الإصابة بمرض خطير

فيديو

إسراء عروسه حلوان

مكنتش بتعمل فيلر .. شقيق إسراء عروس حلوان يكشف مفاجآت في وفاتها

علياء قمرون

بتكسب 10 آلاف جنيه من بيع المناديل .. أقوال صادمة من علياء قمرون أمام النيابة

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد