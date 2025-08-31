محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع توسعة طريق الحرية ويوجه بإزالة الإشغالات

أجرى أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع توسعة طريق الحرية (شارع أبو قير)، الذي يعد أحد أهم الشرايين المرورية لخدمة قطاع واسع من المواطنين.



وخلال الجولة، تابع المحافظ الأعمال الجارية، حيث شملت توسعة الجانب القبلي للطريق في المسافة الممتدة من شارع إبراهيم الشريف وحتى منطقة رشدي، حيث تم الانتهاء من أعمال تركيب الانترلوك والبلدورات، مؤكداً على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، على أن يتم تسليم المرحلة الأولى في الثلث الأخير من شهر سبتمبر 2025.



كما أصدر المحافظ تعليماته لرئيس حي شرق بإزالة كافة المخالفات والتعديات والمظاهر السلبية أمام قطع الأراضي الفضاء على امتداد الشارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، موجهاً في الوقت ذاته بوضع صناديق قمامة أسفل أعمدة الإنارة بما يساهم في الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.



كما شدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بتنظيم منحدرات الأرصفة ضمن أعمال التطوير، بما يضمن سهولة حركة ذوي الهمم وكبار السن، ويعزز من معايير الأمان والسلامة على الطريق، مؤكداً أن جميع مشروعات التطوير الجارية بالمحافظة تراعى الاشتراطات الهندسية الخاصة بذوي الهمم لتحقيق مبدأ الشمولية وإتاحة الخدمات للجميع.



يُذكر أن مشروع توسعة طريق الحرية (أبو قير) يمتد من منطقة سيدي جابر وحتى محطة ترام الوزارة، ويُنفذ على عدة مراحل، ويتضمن إضافة أربع حارات مرورية جديدة ليصل إجمالي عدد الحارات إلى ٨ حارات (٤ حارات في كل اتجاه)، بما يهدف إلى تحسين الحركة المرورية وتخفيف الكثافات في مناطق سيدي جابر وسموحة والتي تُعد من أكثر المناطق ازدحاماً بالمدينة.