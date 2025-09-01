قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل موازنة النواب: الاستثمارات الصينية في مصر ستساهم فى زيادة الصاردات
وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء سلوفينيا لبحث التعاون وقضية غزة
مندوب الأردن بالجامعة العربية: يجب تنفيذ حراك سياسي ودبلوماسي لوقف العدوان على غزة
انفوجراف .. منظومة صحية متكاملة تضع المواطن في قلب الاهتمام
بدء اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين
أجنبي ولا مصري .. شوبير يكشف مفاجأة بشأن مدرب الأهلي الجديد
الحكومة تبدأ بتطبيق تعديلات الإيجار القديم على هذه الوحدات.. تفاصيل
قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهمة بإنهاء حياة الأطفال الستة ووالدهم بالمنيا
بدء تطبيق قانون الإيجار القديم .. وتنبيه للمستأجر من هذه الأفعال
أمريكا تمنع استقبال فلسطينيي غزة من دخول أراضيها
إحداهما تنازلت والأخرى ترفض التهديد.. وصول ضحيتي مطاردة طريق الواحات إلى المحكمة
مدبولي يشارك في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجاة داليا البحيري من حادث سير مروع.. تفاصيل

داليا البحيري
داليا البحيري
أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة داليا البحيري صورة لها من حادث السير الذى تعرضت له عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام حيث تعرضت لحادث سيارة مروع. 

وعلقت داليا البحيري: الحمد لله على كل شئ طبعا…لاننا لازم نحمد ربنا على كل حاجة وفي كل وقت، اللي يعرفوني كويس حيعرفوا أني من محبي شهر الصيف جدا …بحب البحر والشمس والسماء ولمة العيلة وكل حاجة في الصيف جميلة حتي فاكهته، بس الحقيقة السنة دي كانت من اسوء الصيفيات اللي عدت عليا في الساحل… يتخللها بعض اللمحات الجميلة مع العيلة وبعض الأيام الطيبة…بس للأسف كنت مضغوطة جدا …كنت بعزل من بيت لبيت …ودي كانت حاجة مفاجأة مش مترتب لها عشان كده كنت مشدودة.

داليا البحيري : مناعتي وقعت

وأضافت داليا البحيري : مناعتي وقعت وبقالي ٣ اسابيع عيانة جدا ! جالي دور برد أو كورونا أو زي ما تحبوا تسموه…ولما ابتديت اخف شوية حسن جوزي اتعدي وتعب جدا ! اكتر مني بكتير لدرجة اننا اضطرينا نروح مستشفى! وقعدنا ٤ ساعات هناك في الديپ فريزير!، تكييف عالي جدا لدرجة كنا موجوعين من البرد.

داليا البحيري

وأوضحت داليا البحيري: رجعنا من المستشفى وبعد أقل من ساعة كانت حرارتي طلعت تاني ورقدت ومن يومها وانا مش بتحسن، ويكتمل السيزون برجوعي سايقة من الساحل وأنا تعبانة لأني كان عندي ارتباط مهم في القاهرة والكاوتش بتاع عربيتي يتفرتك ويطلع دخان ! بحمد ربنا انه كان عند دخلة البوابات وماكنتش ماشية بسرعة. ده ستر ربنا الجميل ….باختصار كان صيف مشحون جدا بس برضو حافضل أحب الصيف وأفضله…دعواتكم بقي أخف لأني استويت، ملحوظة أنا مش بحب اعمل بوستات زي دي عشان أنا عمري ما كنت بتاعت صاعبنيات …وكمان كان لازم اشكر رجال المرور اللي كلهم شهامة وساعدوني وركبولي الاستبن…اي نعم كانوا عايزين يمشوني بسرعة عشان في تشريفة سيادة الوزير معدية بس برضو جدعان.

داليا البحيري الفنانة داليا البحيري أعمال داليا البحيري أفلام داليا البحيري حادث داليا البحيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

معاشات

حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025

وزير النقل خلال تفقد موقع حادث انقلاب القطار

بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الاثنين 1 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 1 سبتمبر 2025

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية

الإيجار القديم

عقد الإيجار وبيان بالمرافق.. مي عبد الحميد تكشف أهم الشروط للتقديم على شقق بديلة الإيجار القديم

وفاة أب وابنه

رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة

ترشيحاتنا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

بالصور

3 حالات خطيرة.. أضرار شرب القهوة في هذا التوقيت

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 سبتمير

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر

30 قيراط الماس.. جورجينا تثير الجدل بخاتم خطوبتها في فينسيا

جورجينا
جورجينا
جورجينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد