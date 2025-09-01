نجاة داليا البحيري من حادث سير مروع.. تفاصيل

نشرت الفنانة داليا البحيري صورة لها من حادث السير الذى تعرضت له عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام حيث تعرضت لحادث سيارة مروع.

وعلقت داليا البحيري: الحمد لله على كل شئ طبعا…لاننا لازم نحمد ربنا على كل حاجة وفي كل وقت، اللي يعرفوني كويس حيعرفوا أني من محبي شهر الصيف جدا …بحب البحر والشمس والسماء ولمة العيلة وكل حاجة في الصيف جميلة حتي فاكهته، بس الحقيقة السنة دي كانت من اسوء الصيفيات اللي عدت عليا في الساحل… يتخللها بعض اللمحات الجميلة مع العيلة وبعض الأيام الطيبة…بس للأسف كنت مضغوطة جدا …كنت بعزل من بيت لبيت …ودي كانت حاجة مفاجأة مش مترتب لها عشان كده كنت مشدودة.

وأضافت داليا البحيري : مناعتي وقعت وبقالي ٣ اسابيع عيانة جدا ! جالي دور برد أو كورونا أو زي ما تحبوا تسموه…ولما ابتديت اخف شوية حسن جوزي اتعدي وتعب جدا ! اكتر مني بكتير لدرجة اننا اضطرينا نروح مستشفى! وقعدنا ٤ ساعات هناك في الديپ فريزير!، تكييف عالي جدا لدرجة كنا موجوعين من البرد.

وأوضحت داليا البحيري: رجعنا من المستشفى وبعد أقل من ساعة كانت حرارتي طلعت تاني ورقدت ومن يومها وانا مش بتحسن، ويكتمل السيزون برجوعي سايقة من الساحل وأنا تعبانة لأني كان عندي ارتباط مهم في القاهرة والكاوتش بتاع عربيتي يتفرتك ويطلع دخان ! بحمد ربنا انه كان عند دخلة البوابات وماكنتش ماشية بسرعة. ده ستر ربنا الجميل ….باختصار كان صيف مشحون جدا بس برضو حافضل أحب الصيف وأفضله…دعواتكم بقي أخف لأني استويت، ملحوظة أنا مش بحب اعمل بوستات زي دي عشان أنا عمري ما كنت بتاعت صاعبنيات …وكمان كان لازم اشكر رجال المرور اللي كلهم شهامة وساعدوني وركبولي الاستبن…اي نعم كانوا عايزين يمشوني بسرعة عشان في تشريفة سيادة الوزير معدية بس برضو جدعان.