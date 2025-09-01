استشاري تغذية: شريحة واحدة من حلوى المولد تكفي يوميا.. والمكسرات خيار صحي

شدد الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، على أهمية الاعتدال في تناول حلوى المولد، مشيرًا إلى أن شريحة واحدة فقط من الفولية أو الحمصية أو السمسمية، بوزن نحو 33 جرامًا، تكفي للفرد يوميًا، على ألا تتجاوز الكمية الإجمالية شريحتين كحد أقصى، أي ما يعادل 100 جرام.

وأوضح حسونة، خلال مداخلة هاتقية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الأنواع التي تحتوي على نسبة أعلى من المكسرات وأقل من السكر تعد خيارًا صحيًا أفضل، لأنها تمنح قيمة غذائية أعلى وتحتوي على سعرات حرارية أقل.

وأشار إلى أن المكسرات مثل الفول السوداني والحمص والسمسم تتميز بـمؤشر جلايسيمي منخفض يقل عن 55، مما يعني أنها لا ترفع مستوى سكر الدم بشكل كبير، وهو ما يجعلها أكثر أمانًا لمرضى السكري، بشرط تناولها بكميات معتدلة.