الائتلاف الوطني للأحزاب المصرية: قوائم موحدة واستعداد شامل للانتخابات البرلمانية المقبلة
إسرائيل ترسل دباباتها إلى عمق مدينة غزة.. وفرار المزيد من العائلات
22 سبتمبر الحكم على أم ساجدة بتهمة غسيل الأموال وإساءة استخدام مواقع التواصل
تفاصيل مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي المقرر تدريسها لأولى ثانوي بالعام الدراسي الجديد
إياتا يُعيّن توماس رينارت نائبًا أول لرئيس الاتحاد للشؤون الخارجية
برلماني: مصر تضع قضية المياه في قلب النقاشات الدولية لضمان الأمن الغذائي العالمي
غير اسمه إلى محمد.. أرجنتيني يشهر إسلامه في مسجد الميناء الكبير بالغردقة
جيش الاحتلال: دمرنا مسارات تحت الأرض في خان يونس بطول 8 كيلو مترات
وزير التعليم يفتتح 5 مدارس بالقليوبية قبل بدء العام الدراسي الجديد|صور
بحوث الصحراء: مشروع رائد لإدخال زراعة عباد الشمس الزيتي في جنوب سيناء
الإحصاء: 11.1% ارتفاعاً في قيمة الصادرات لدول مجموعة العشرين خلال أول 5 شهور من 2025
رغم استدعائه للمنتخب | مروان عطية يغيب عن لقاء مصر وإثيوبيا
توك شو

اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة يعكس ثقة المجتمع الدولي في دور مصر الإقليمي والعالمي

صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكد كريم رجب، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن اجتماع مجموعة العشرين المنعقد في القاهرة يُعد من أهم الاجتماعات التي عقدتها المجموعة هذا العام، ليس فقط لأهمية الموضوعات المطروحة، بل أيضًا لكونه يُعقد لأول مرة في دولة غير عضو بالمجموعة منذ تأسيسها، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في دور مصر الإقليمي والعالمي.

وأوضح رجب، خلال مداخلة مباشرة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن اختيار القاهرة لاستضافة هذا الحدث الدولي رفيع المستوى يُبرز بوضوح الدور المحوري لمصر في تسهيل الحوار بين دول الجنوب والدول الكبرى، لا سيما في ظل حصول الاتحاد الإفريقي على العضوية الدائمة داخل مجموعة العشرين، وهو ما يعزز من التمثيل العادل للدول النامية في دوائر صنع القرار العالمي.

وأشار إلى أن قضية الأمن الغذائي تتصدر جدول أعمال الاجتماع، موضحًا أن الكلمة الرسمية للممثل الشخصي لرئيس الجمهورية تناولت هذا الملف من زاوية تأثيره المباشر على حياة الملايين حول العالم، خاصة في الدول النامية ودول الجنوب.

ونقل المراسل، أن ممثل الرئيس شدد، على ضرورة إصلاح النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف، لضمان عدالة التوزيع والفرص، وتفادي التأثيرات السلبية للنزاعات المسلحة والتغيرات المناخية، والتي تفاقم من أزمة الغذاء في المناطق الفقيرة، بالإضافة إلى النظر بجدية إلى ندرة المياه كعامل رئيسي يؤثر على الإنتاج الغذائي واستقراره في عدد من دول العالم، خاصة في إفريقيا.

مجموعة العشرين القاهرة القرار العالمي

