تتناسب مع الامكانيات المادية.. طارق يحيى: صفقات الزمالك مش لاعيبة سوبر

أكد طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، أن الصفقات التي أبرمها الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ليست صفقات سوبر.

وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: لست مع رحيل فيريرا بسبب ضيق الوقت وصفقات الزمالك تحتاج الى مزيد من الوقت، ومش سوبر لكنها في حدود الامكانيات المادية.

وأضاف: صفقات الزمالك لا تليق بنادي الزمالك وماذا قدم الفينا، قدم ربع ساعة امام مودرن وبعدها اختفى، بيزيرا وشيكوبانزا خامة طيبة ولكن " مش هيشيلوا الزمالك لوحدهم.

وتابع: فيريرا عليه ان يرتب اوضاعه بشكل جيد، والزمالك يحتاج إلى ثبات في مستوى اللاعبين وهناك مشاكل فنية عديدة للاعبي الزمالك، في حاجة مش مظبوطة في قراءة المباريات بالنسبة لفيريرا.