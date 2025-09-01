لا وقت للبكاء.. ريبيرو مرشح لتدريب هذا الفريق

يبدو أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، طوى صفحة تدريب الأهلي سريعًا وبدأ في البحث عن تجربة جديدة بعد ساعات قليلة من قرار إقالته بسبب سوء النتائج.

وبحسب موقع “thesouthafrican”، فإن ريبيرو قد يعود لتدريب أولارندو بايرتس مجددًا، بعد إقالة من قيادة الأهلي.

وأضافت أن ريبيرو لم ينجح في تحقيق انطلاق جيدة في بطولة الدوري، حيث فاز في مباراة واحدة فقط من أربع مباريات.

بيان الأهلي

وجه النادي الشكر للمدرب خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية، وتم إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.

جاء ذلك عقب اجتماعات لجنة التخطيط بحضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والكابتن محمد يوسف المدير الرياضي، التي بدأت في الحادية عشرة صباح الأحد واستمرت عدة ساعات، ناقشت خلالها التقارير التي تقدم بها كلٌّ من المدير الرياضي، والمدير الفني، وفي ضوئها جاء القرار المشار إليه.

وأكدت اللجنة في جلستها مع خوسيه ريبييرو على تقديرها لما قدمه منذ توليه المسئولية، وأنه بذل الكثير من الجهد، لكن النتائج لم تساعد على استكمال التجربة، في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى تحقيق الطموحات الكبيرة لجماهيره على المستويين المحلي والقاري.

وتواصل لجنة التخطيط اجتماعاتها للاستقرار على التصور النهائي للجهاز الفني الذي سوف يقود الفريق خلال المرحلة القادمة.