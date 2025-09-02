3 ندوات و3 ورش و4 عروض في انطلاقة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

تنطلق اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 فعاليات اليوم الأول من الدورة الـ32 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بمجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تجمع بين الورش التدريبية والندوات الفكرية والعروض المسرحية العربية والدولية.

يبدأ البرنامج بورشتين متخصصتين، الأولى بعنوان الأداء التوافقي يقدمها إرك مكاريان من الولايات المتحدة، والثانية الأداء الحركي يقدمها شويمدي من اليابان، وذلك من الحادية عشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا. كما تُقام ورشة ثالثة بعنوان الإلقاء علم وفن يقدّمها خالد عبد السلام من مصر في الإسماعيلية من الرابعة عصرًا حتى الثامنة مساءً.

أما الندوات الفكرية، فيستضيف المجلس الأعلى للثقافة ثلاث جلسات متتالية:

• الجلسة الأولى (10 صباحًا – 12 ظهرًا) بعنوان المسرح ما بعد الموجة: البصريات، السينما والذكاء الاصطناعي، بمشاركة: أ.د. عبد الناصر حنفي (مصر)، د. خالد الخشن (لبنان)، د. عبد الله العابر (الكويت)، د. عصام عبود (العراق).

• الجلسة الثانية (12:30 ظهرًا – 2:00 مساءً) بعنوان المسرح والذاكرة الشعبية، ويشارك فيها: الناقد د. علي شبيب ورد (تونس)، والناقد د. أحمد مجدي (مصر).

• الجلسة الثالثة (2:30 – 3:30 عصرًا) بعنوان سيناريوهات مستقبلية في الذكاء الاصطناعي، ويشارك فيها المخرج والباحث المسرحي عزت إسماعيل (مصر).

وفي المساء، تُعرض أربعة عروض مسرحية متنوعة: Moments of Awareness من رومانيا على مسرح الجمهورية في السادسة مساءً، يليه عرض طوق من المملكة العربية السعودية على مسرح الفلكي في الثامنة مساءً، وفي التوقيت نفسه يقدم مسرح الهناجر العرض الإيطالي Coppelia un ballet mécanique، بينما يختتم اليوم بمسرحية قهوة ساخنة من مملكة البحرين على مسرح الغد في العاشرة مساءً.