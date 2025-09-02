موعد أذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر

ارتفعت معدلات البحث عبر محرك البحث “جوجل” عن مواقيت الصلاة في القاهرة و محافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، وموعد أداء الفروض الخمسة.
ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم، الثلاثاء 2 سبتمبر، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة
• موعد أذان الفجر: 5:03 ص
• موعد الشروق: 6:32 ص
• موعد أذان الظهر: 12:55 م
• موعد أذان العصر: 4:28 م
• موعد أذان المغرب: 7:16 م
• موعد أذان العشاء: 8:36 م
مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية
• موعد أذان الفجر: 5:06 ص
• موعد الشروق: 6:37 ص
• موعد أذان الظهر: 1:00 م
• موعد أذان العصر: 4:34 م
• موعد أذان المغرب: 7:22 م
• موعد أذان العشاء: 8:43 م
مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان
• موعد أذان الفجر: 5:06 ص
• موعد الشروق: 6:30 ص
• موعد أذان الظهر: 12:48 ص
• موعد أذان العصر: 4:16 م
• موعد أذان المغرب: 7:05 م
• موعد أذان العشاء: 8:20 م
مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح
• موعد أذان الفجر: 5:16 ص
• موعد الشروق: 6:47 ص
• موعد أذان الظهر: 1:11 م
• موعد أذان العصر: 4:45 م
• موعد أذان المغرب: 7:33 م
• موعد أذان العشاء: 8:54 م
مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة
• موعد أذان الفجر 4:58 ص
• موعد الشروق: 6:24 ص
• موعد أذان الظهر: 12:44 ص
• موعد أذان العصر: 4:15 م
• موعد أذان المغرب: 7:04 م
• موعد أذان العشاء: 8:21 م
مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ
• موعد أذان الفجر: 4:55 ص
• موعد الشروق: 6:22 ص
• موعد أذان الظهر: 12:42 ص
• موعد أذان العصر: 4:14 م
• موعد أذان المغرب: 7:03 م
• موعد أذان العشاء: 8:20 م
مواقيت الصلاة اليوم في الدقهلية
موعد أذان الفجر 5.00 صباحًا.
موعد الشروق 6:31 صباحًا.
موعد أذان الظهر 12:54 مساءً.
موعد أذان العصر 4:28 مساءً.
موعد أذان المغرب 7:17 مساءً.
موعد أذان العشاء 8:37 مساءً