موعد أذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر

ارتفعت معدلات البحث عبر محرك البحث “جوجل” عن مواقيت الصلاة في القاهرة و محافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، وموعد أداء الفروض الخمسة.

ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم، الثلاثاء 2 سبتمبر، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

• موعد أذان الفجر: 5:03 ص

• موعد الشروق: 6:32 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 12:55 م

• ‎موعد أذان العصر: 4:28 م

• موعد أذان ‎المغرب: 7:16 م

• موعد أذان ‎العشاء: 8:36 م

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

• موعد أذان الفجر: 5:06 ص

• موعد الشروق: 6:37 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 1:00 م

• موعد أذان ‎العصر: 4:34 م

• ‎موعد أذان المغرب: 7:22 م

• ‎موعد أذان العشاء: 8:43 م

مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان

• موعد أذان الفجر: 5:06 ص

• موعد الشروق: 6:30 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 12:48 ص

• ‎موعد أذان العصر: 4:16 م

• موعد أذان ‎المغرب: 7:05 م

• موعد أذان العشاء: 8:20 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

• موعد أذان الفجر: 5:16 ص

• موعد الشروق: 6:47 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 1:11 م

• موعد أذان ‎العصر: 4:45 م

• ‎موعد أذان المغرب: 7:33 م

• موعد أذان ‎العشاء: 8:54 م

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

‎• موعد أذان الفجر 4:58 ص

‎• موعد الشروق: 6:24 ص

• موعد أذان الظهر: 12:44 ص

• موعد أذان العصر: 4:15 م

• موعد أذان المغرب: 7:04 م

• موعد أذان العشاء: 8:21 م

مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

• موعد أذان الفجر: 4:55 ص

• موعد الشروق: 6:22 ص

• موعد أذان الظهر: 12:42 ص

• موعد أذان العصر: 4:14 م

• موعد أذان المغرب: 7:03 م

• موعد أذان العشاء: 8:20 م



مواقيت الصلاة اليوم في الدقهلية

موعد أذان الفجر 5.00 صباحًا.

موعد الشروق 6:31 صباحًا.

موعد أذان الظهر 12:54 مساءً.

موعد أذان العصر 4:28 مساءً.

موعد أذان المغرب 7:17 مساءً.

موعد أذان العشاء 8:37 مساءً

