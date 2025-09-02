الصحة: إحالة إدارة مستشفى أم المصريين للتحقيق بعد جولة مفاجئة تكشف قصورًا في الخدمات والنظافة

قام الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية مفاجئة لمستشفى أم المصريين بمحافظة الجيزة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، لتعزيز المنظومة الصحية من خلال المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية، بهدف الوقوف على التحديات وضمان تقديم خدمات طبية بجودة عالية.

‎وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجولة شملت تفقد أقسام الاستقبال، الطوارئ، الباطنة، الأطفال، الجراحة، العظام، والرعاية المركزة. وتبين وجود تزاحم في قسم الاستقبال، حيث استمع نائب الوزير لشكاوى المرضى ووجه باتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة فورًا.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

كما تابع حالات الطوارئ، مؤكدًا ضرورة استكمال الفحوصات قبل العمليات الجراحية، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفى، مع منع إلزام المرضى بشرائها من الخارج.

‎وخلال تفقده مركز علاج العقر، لاحظ نائب الوزير التزاحم، فوجه بزيادة عدد العاملين وتشغيل عيادة إضافية لتسهيل الخدمة. كما رصد انخفاض إشغال الأسرة في الأقسام الداخلية إلى حوالي 30%، موجهًا بمتابعة دقيقة للمرضى المحجوزين ورفع مستوى الإشراف الطبي.

‎وكشفت الجولة عن قصور في مستوى النظافة ببعض الأقسام، إلى جانب التزاحم في الوحدات الخدمية، حيث وجه نائب الوزير بمعالجة هذه السلبيات فورًا، مع إحالة إدارة المستشفى للتحقيق والوقوف على أسباب القصور ومحاسبة المقصرين، مؤكدًا عدم التهاون مع أي إهمال يؤثر على جودة الخدمة الطبية.

‎كما استمع نائب الوزير لمريض بقسم العظام يحتاج لعملية جراحية، ووجه بتسريع إجراءات العلاج على نفقة الدولة، مع التأكيد على استكمال أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، وتحسين الخدمات، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.