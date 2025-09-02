بعد القبض عليها بملابس فاضحة.. ماذا قالت البلوجر بى بى أمام جهات التحقيق؟

اعترفت البلوجر بي بي صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي أمام جهات التحقيق بعد مواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

من جانبها، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظاً خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظاً خارجة تتنافى مع قيم المجتمع ، وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة ( مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.