تيسيرات للمستثمرين.. تقليص مدة تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية |تفاصيل
إعلام إسرائيلي: سقوط شظايا اعتراض صاروخ إيراني في منطقة أسدود جنوب تل أبيب
ليفربول يتسلح بتألق محمد صلاح لعبور جالاتا سراي التركي في دوري الأبطال
الحكومة تعلن اتخاذ إجراءات استباقية "مؤقتة" لتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التطورات الراهنة
نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته بعد
بعد زلزال الأهلي.. كهربا يتوعد والشريعي يناور والزمالك ينافس علي الدوري
تصعيد جديد| إيران ترد على ترامب وتلوح بتوسيع الحرب.. تفاصيل
الإحصـاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026
الصحة الإسرائيلية: 2339 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس مركز سمالوط يتفقد المواقف ويضع ملصقات التعريفة على سيارات الأجرة.. صور

ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، إن الحملات المفاجئة مستمرة على مواقف جميع السيارات ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية، وتركيب بانرات بجميع المواقف بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى في حالة وجود أية مخالفات، بالإضافة إلى متابعة تركيب ملصقات وكتابة التعريفة الجديدة على السيارات والتاكسيات.

وتفقد عويس قاسم الغرياني رئيس مركز ومدينة سمالوط سير العمل بمواقف السيارات بسمالوط، للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات ودون أي استغلال من السائقين، والتأكد من تركيب بانرات بجميع المواقف بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ووضع استيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات ، مع التشديد على التزام السائقين بالأجرة المقررة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، جاء ذلك بحضور  نواب رئيس المركز ومدير إدارة المواقف بسمالوط ومسئولي إدارة مرور سمالوط ومباحث المرور بسمالوط

ووجه الغرياني نواب رئيس المركز ورؤساء القرى والأحياء بتكثيف الحملات وتحرير المحاضر للمخالفين بالتنسيق مع إدارات المرور ومباحث المرور والمواقف.

وتابع الغرياني المرور على محطات الوقود من قبل إدارة تموين سمالوط تحت إشراف  محمود عبد الرحمن مدير الإدارة ، حيث تفقد محطات الوقود بمدينة سمالوط لتنفيذ قرار التسعيرة الجديدة في صباح اليوم. 
 

المنيا محافظ المنيا حملات المواقف

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

الايجار القديم

لهؤلاء فقط.. إلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم

حملات رقابية بالغربية

ضبط 1814 كيلو لحوم ودواجن وإستاكوزا غير صالحة للاستهلاك بالغربية.. وهذه عقوبة غش الأغذية

الرئيس السيسي

برلماني: توجيهات الرئيس لضبط الأسعار تعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

نزاع قانوني طويل.. "اهتزاز الموت" يهدد سائقي سيارات فورد بالـ.قتل

فورد سوبر ديوتي
بمكونات بسيطة في البيت.. طريقة عمل بسكويت العيد مثل المحلات بخطوات سهلة

بسكويت العيد
كنز صحي.. تعرف على أهم فوائد الكزبرة الناشفة وكيفية استخدامها

كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

