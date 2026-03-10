رئيس مركز سمالوط يتفقد المواقف ويضع ملصقات التعريفة على سيارات الأجرة.. صور

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، إن الحملات المفاجئة مستمرة على مواقف جميع السيارات ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية، وتركيب بانرات بجميع المواقف بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى في حالة وجود أية مخالفات، بالإضافة إلى متابعة تركيب ملصقات وكتابة التعريفة الجديدة على السيارات والتاكسيات.

وتفقد عويس قاسم الغرياني رئيس مركز ومدينة سمالوط سير العمل بمواقف السيارات بسمالوط، للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات ودون أي استغلال من السائقين، والتأكد من تركيب بانرات بجميع المواقف بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ووضع استيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات ، مع التشديد على التزام السائقين بالأجرة المقررة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، جاء ذلك بحضور نواب رئيس المركز ومدير إدارة المواقف بسمالوط ومسئولي إدارة مرور سمالوط ومباحث المرور بسمالوط

ووجه الغرياني نواب رئيس المركز ورؤساء القرى والأحياء بتكثيف الحملات وتحرير المحاضر للمخالفين بالتنسيق مع إدارات المرور ومباحث المرور والمواقف.

وتابع الغرياني المرور على محطات الوقود من قبل إدارة تموين سمالوط تحت إشراف محمود عبد الرحمن مدير الإدارة ، حيث تفقد محطات الوقود بمدينة سمالوط لتنفيذ قرار التسعيرة الجديدة في صباح اليوم.

