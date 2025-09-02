بوتين يجتمع مع رئيس وزراء باكستان في بكين

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في العاصمة الصينية بكين، حيث وصلا للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للانتصار في الحرب العالمية الثانية.



ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية، الثلاثاء، أن الزعيمين أجريا محادثة مقتضبة في مدينة تيانجين الصينية الليلة السابقة خلال انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون.



وقال بوتين، خلال الاجتماع، "إن باكستان كانت ولاتزال شريكتنا.. ونحن نقدر العلاقات التي تطورت بين بلدينا"، معربا عن أمله في أن تتمكن باكستان من التغلب على جميع الصعوبات التي واجهتها جراء الكوارث.



جدير بالذكر أن الرئيس الروسي دعا رئيس الوزراء الباكستاني لزيارة روسيا في نوفمبر المقبل، قائلا: "من المقررعقد فعالية في روسيا في نوفمبر في إطار منظمة شنغهاي للتعاون على مستوى رؤساء الحكومات.. سنكون سعداء برؤيتكم في موسكو".