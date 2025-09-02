الصين وماليزيا تؤكدان الأهمية الاستراتيجية رفيعة المستوى للعلاقات الثنائية

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الثلاثاء الأهمية الاستراتيجية رفيعة المستوى للعلاقات الثنائية، وذلك خلال لقائهما في بكين.



وقال شي - حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن الصين وماليزيا صديقتان تدعمان بعضهما البعض في ظل الظروف الدولية المتغيرة، مشددا على أهمية العمل سويا لما فيه مصلحة الشعبين وتعزيز السلام والتنمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.



وحث شي الجانبين على تعزيز التعاون في الصناعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة وأشباه الموصلات، مع المضي قدما في تنفيذ مشاريع رئيسية.



ودعا الرئيس الصيني إلى مواصلة الحوار الحضاري لتعزيز العلاقات الثقافية والتعاون متعدد الأطراف والعمل المشترك لدعم العدالة والإنصاف الدوليين ومصالح الجنوب العالمي.



بدوره، أشاد أنور بزيارة شي الناجحة إلى ماليزيا في وقت سابق من هذا العام، قائلا إنها ساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية ولاقت استحسانا كبيرا من المجتمع الماليزي.



كما أكد التزام ماليزيا بالشراكة الاستراتيجية الخاصة مع الصين واستعدادها لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات لتحقيق المزيد من الفوائد لشعبي البلدين.

ورحب أنور بمبادرة الحوكمة العالمية التي اقترحها الرئيس شي مؤخرا، موضحا أنها ستعمل بشكل مباشر على التعامل مع تحديات الحوكمة العالمية الحالية بأفكار مبتكرة وحلول عملية كما أن لها أهمية كبيرة لتعزيز الحوكمة الدولية.



ومن المقرر أن يحضر أنور إلى جانب عدد من قادة العالم العرض العسكري يوم غد في ميدان "تيانانمين" في إطار احتفالات الصين بيوم النصر.