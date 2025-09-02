قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين وماليزيا تؤكدان الأهمية الاستراتيجية رفيعة المستوى للعلاقات الثنائية

الصين وماليزيا تؤكدان الأهمية الاستراتيجية رفيعة المستوى للعلاقات الثنائية
الصين وماليزيا تؤكدان الأهمية الاستراتيجية رفيعة المستوى للعلاقات الثنائية
أ ش أ

 أكد الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الثلاثاء الأهمية الاستراتيجية رفيعة المستوى للعلاقات الثنائية، وذلك خلال لقائهما في بكين.


وقال شي - حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن الصين وماليزيا صديقتان تدعمان بعضهما البعض في ظل الظروف الدولية المتغيرة، مشددا على أهمية العمل سويا لما فيه مصلحة الشعبين وتعزيز السلام والتنمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.


وحث شي الجانبين على تعزيز التعاون في الصناعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة وأشباه الموصلات، مع المضي قدما في تنفيذ مشاريع رئيسية.


ودعا الرئيس الصيني إلى مواصلة الحوار الحضاري لتعزيز العلاقات الثقافية والتعاون متعدد الأطراف والعمل المشترك لدعم العدالة والإنصاف الدوليين ومصالح الجنوب العالمي.


بدوره، أشاد أنور بزيارة شي الناجحة إلى ماليزيا في وقت سابق من هذا العام، قائلا إنها ساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية ولاقت استحسانا كبيرا من المجتمع الماليزي.


كما أكد التزام ماليزيا بالشراكة الاستراتيجية الخاصة مع الصين واستعدادها لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات لتحقيق المزيد من الفوائد لشعبي البلدين.
ورحب أنور بمبادرة الحوكمة العالمية التي اقترحها الرئيس شي مؤخرا، موضحا أنها ستعمل بشكل مباشر على التعامل مع تحديات الحوكمة العالمية الحالية بأفكار مبتكرة وحلول عملية كما أن لها أهمية كبيرة لتعزيز الحوكمة الدولية.


ومن المقرر أن يحضر أنور إلى جانب عدد من قادة العالم العرض العسكري يوم غد في ميدان "تيانانمين" في إطار احتفالات الصين بيوم النصر.

الرئيس الصيني شي جين بينج رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الذكاء الاصطناعي الطاقة الجديدة الرئيس الصيني شي جين بينج رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

ترشيحاتنا

البحوث الإسلامية يختتم الأسبوع الدعوي العاشر

بندوة حول بشرية النبي.. البحوث الإسلامية يختتم الأسبوع الدعوي العاشر

التوكل على الله والتواكل

ما الفرق بين التوكل على الله والتواكل؟.. الأزهر يجيب

ورش عمل للطلاب الوافدين

خريجي الأزهر تواصل جهودها في مواجهة التطرف عبر ورش عمل للطلاب الوافدين

بالصور

يعالج الإمساك والإسهال فى وقت واحد .. اكتشف الزيت المذهل

اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد