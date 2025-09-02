جامعة قناة السويس تطلق قافلة للإصحاح البيئي لتعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي

نظمت جامعة قناة السويس قافلة شاملة للإصحاح البيئي بمشاركة فريق علمي بالتعاون مع مديرية الزراعة، وذلك لمتابعة حالة البساتين والمحاصيل الاستراتيجية وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين؛ لتعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي بالمحافظة.



وأوضح بيان اليوم /الثلاثاء/ أن أعمال القافلة شملت زيارة عدد من بساتين المانجو، ونخيل البلح، والموالح، حيث تم فحص حالة الأشجار ميدانيًا وتقديم الإرشادات الزراعية اللازمة بشأن مرض العفن الهبابي والممارسات الجيدة في الزراعة .



وأوصت اللجنة العلمية بأهمية التسميد المتوازن بإعطاء جرعة نيتروجينية يليها التسميد البوتاسي والرش بالعناصر الصغرى ومستخلص الطحالب، مع تقنين الري في هذه الفترة التي تتزامن مع دورة النمو الخريفي .



وأوصى الفريق العلمي بضرورة المتابعة الدورية لاكتشاف الإصابات مبكرًا، وتجنب التسميد النيتروجيني المفرط الذي يشجع على تكاثر الحشرات، مع التدخل المبكر عند ظهورها، والالتزام بقراءة ملصقات المبيدات وفترة الأمان قبل الحصاد .



واختتمت فعاليات القافلة بالإجابة على استفسارات المزارعين الحاضرين، والرد على أسئلتهم من قبل اللجنة العلمية إضافة إلى توزيع عينات من المبيدات عليهم، دعمًا لجهود المكافحة المتكاملة والحفاظ على الإنتاج الزراعي بالإسماعيلية.