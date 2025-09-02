القومي للمرأة ينظم عدد من الندوات التوعوية تحت شعار "معا.. بالوعي نحميها " بمدينة شلاتين

نظم المجلس القومي للمرأة عددا من الندوات التوعوية تحت شعار "معا....بالوعي نحميها " ، بمركز إعلام شلاتين، لليوم الثاني ضمن زيارة وفد المجلس لمدينتي حلايب وشلاتين، بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، الأستاذة نشوى الحوفي عضوة المجلس، والأستاذة عهود وافي رئيس مجلس امناء مؤسسة حياة كريمة عضوة المجلس،،واللواء محمد البنا رئيس مدينة شلاتين، والأستاذة ماجدة حنا نائبة محافظ البحر الأحمر ،والدكتورة مروة حمدي مقررة فرع المجلس بالبحر الأحمر، الأستاذة إيزيس محمود خبيرة التدريب بالمجلس، و الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر الشريف ، و الأستاذة عبير رشاد مديرة استقبال الشكاوى بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس، و الأستاذة سحر صبري مدربه الإرشاد الأسري وبحضور عدد من سيدات مدينة شلاتين .

وفي كلمتها أكدت الأستاذة نشوى الحوفي خلال الندوة على أهمية الوعي بالفهم الصحيح للدين والحياة ومحاربة الأفكار المغلوطة، مؤكدة على أهمية التعليم للمرأة، و دعت السيدات العاملات بقطاع التعليم بشلاتين الى الاهتمام بنشر العلم والثقافة للأجيال القادمة للنهوض بالمجتمع، مشيرة إلي ضرورة نشر التوعية فيما يتعلق بمفهوم الزواج الناجح القائم على التفاهم والاحترام المتبادل، مؤكدة على مكانة المرأة فى اسرتها وفى المجتمع ووصولها الى أعلى المناصب في كافة المجالات.

فيما أكدت الدكتورة نهلة الصعيدي أن النقاش هو أفضل الطرق من أجل الوصول الى التفاهم والود بين أفراد الأسرة ، حيث تحدثت عن العلاقات الأسرية والخلافات التى قد تطرأ من المنظور الديني، مشيرة إلى ضرورة التكامل بين الزوجين لتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والعمل ، لافتة الي ضرورة الاهتمام بالمفاهيم الأسرية والتربوية السليمة من أجل الحفاظ على الأسرة المصرية .

وتحدثت الأستاذة سحر صبري عن الرعاية الصحية للأم والطفل والتغذية السليمة وأهمية الولادة و الرضاعة الطبيعية، بالاضافة الي مفهوم التربية الإيجابية، وذلك ضمن برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع مركز الازهر العالمي للفتوى الاليكترونية - وحدة لم الشمل.

وعرضت الأستاذة عبير رشاد دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس فى تلقي شكاوى واستفسارات السيدات وتقديمه الدعم النفسي والقانوني اللازم لهن ، وذلك من خلال فروعه بكل المحافظات وعبر الخط الساخن ١٥١١٥.