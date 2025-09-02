قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

القومي للمرأة ينظم عدد من الندوات التوعوية تحت شعار "معا.. بالوعي نحميها " بمدينة شلاتين

الأستاذة نشوى الحوفي خلال ندوة على أهمية الوعي بشلاتين
الأستاذة نشوى الحوفي خلال ندوة على أهمية الوعي بشلاتين
أمل مجدى

نظم المجلس القومي للمرأة عددا من الندوات التوعوية تحت شعار "معا....بالوعي نحميها " ،  بمركز إعلام شلاتين،   لليوم الثاني ضمن زيارة وفد المجلس لمدينتي حلايب وشلاتين، بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، الأستاذة نشوى الحوفي عضوة المجلس، والأستاذة عهود وافي رئيس مجلس امناء مؤسسة حياة كريمة عضوة المجلس،،واللواء محمد البنا رئيس مدينة شلاتين، والأستاذة ماجدة حنا نائبة محافظ البحر الأحمر ،والدكتورة مروة حمدي مقررة فرع المجلس بالبحر الأحمر، الأستاذة إيزيس محمود خبيرة التدريب بالمجلس، و الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر الشريف ، و الأستاذة عبير رشاد مديرة استقبال الشكاوى بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس،  و الأستاذة سحر صبري مدربه الإرشاد الأسري وبحضور عدد من سيدات مدينة شلاتين .

وفي كلمتها أكدت الأستاذة نشوى الحوفي خلال الندوة  على أهمية الوعي بالفهم الصحيح للدين والحياة ومحاربة الأفكار المغلوطة، مؤكدة على أهمية التعليم للمرأة، و دعت السيدات العاملات بقطاع التعليم بشلاتين الى الاهتمام بنشر العلم والثقافة للأجيال القادمة للنهوض بالمجتمع، مشيرة إلي ضرورة نشر التوعية فيما يتعلق بمفهوم الزواج الناجح القائم على التفاهم والاحترام المتبادل، مؤكدة على مكانة المرأة فى اسرتها وفى المجتمع ووصولها الى أعلى المناصب في كافة المجالات.

فيما أكدت الدكتورة نهلة الصعيدي أن النقاش هو أفضل الطرق من أجل الوصول الى التفاهم والود بين أفراد الأسرة ، حيث تحدثت عن العلاقات الأسرية والخلافات التى قد تطرأ من المنظور الديني، مشيرة إلى ضرورة التكامل بين الزوجين  لتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والعمل ، لافتة الي ضرورة الاهتمام بالمفاهيم الأسرية والتربوية السليمة من أجل الحفاظ على الأسرة المصرية .

وتحدثت الأستاذة سحر صبري عن الرعاية الصحية للأم والطفل والتغذية السليمة وأهمية الولادة و الرضاعة الطبيعية، بالاضافة الي مفهوم التربية الإيجابية، وذلك ضمن برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع مركز الازهر العالمي للفتوى الاليكترونية - وحدة لم الشمل.

وعرضت الأستاذة عبير رشاد دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس فى تلقي شكاوى واستفسارات السيدات وتقديمه الدعم النفسي والقانوني اللازم لهن ، وذلك من خلال فروعه بكل المحافظات وعبر الخط الساخن ١٥١١٥.

القومى للمرأة المجلس القومى للمرأة نشوى الحوفى مكتب شكاوى المرأة مؤسسة حياة كريمة

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

م. بسام رئيس جهاز الشروق خلال التكريم

مستقبل وطن بالشروق يحتفل بالمولد النبوي ويكرم حفظة القرآن وأوائل الثانوية

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين تستضيف الوفد الإعلامي البحريني المرافق لولي العهد

صورة من الاجتماع

رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة "إيليت سولار" الصينية المُصنعة لمكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح

يعالج الإمساك والإسهال فى وقت واحد .. اكتشف الزيت المذهل

اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

