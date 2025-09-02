قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيان مشترك صادر عن اجتماع آلية (2+2) التشاورية لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
الأمر سينتهي.. ترامب يطالب حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين فورا
أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق بطولة CIB للإسكواش الدولية تحت الأهرامات

بطولة CIB المفتوحة للاسكواش
بطولة CIB المفتوحة للاسكواش
منتصر الرفاعي

تنطلق بطولة CIB المفتوحة للاسكواش 2025 خلال الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر، لتجدد تأكيد ريادة مصر على الساحة العالمية في هذه الرياضة، وتواصل ترسيخ مكانتها كأول وأكبر بطولة ضمن الفئة الماسية على أجندة الاتحاد الدولي للاسكواش (PSA) للعام الثاني على التوالي لتنطلق من O West Sports Club وتعود لمنطقة الأهرامات بالجيزة بعد غياب 3 سنوات.

ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخة العام الماضي بتتويج البطلة المصرية نور الشربيني والبطل المصري مصطفى عسل باللقب، ما يضاعف من ترقب المنافسات هذا العام.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة واسعة تضم 152 لاعبًا ولاعبة من 29 دولة (76 لاعبًا و76 لاعبة)، يتنافسون على مجموع جوائز مالية قدره 732 ألف دولار أمريكي يتم توزيعها بالتساوي بين منافسات الرجال والسيدات، بما يعزز مكانة البطولة كإحدى أكبر وأهم الفعاليات على أجندة اللعبة عالميًا.

تقام الأدوار التمهيدية للبطولة خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر في نادي O West Sports Club، أحد أكبر أندية غرب القاهرة، بمشاركة 64 لاعبًا ولاعبة يتنافسون على التأهل للمباريات الرئيسية. وتنطلق منافسات الدور الأول في 12 سبتمبر، تليها مباريات الدورين الثاني والثالث من 13 إلى 15 سبتمبر بين مجمع  Sports Club  O West والملعب الزجاجي بأهرامات الجيزة، قبل أن تنتقل الأدوار النهائية بالكامل إلى الملعب الزجاجي أمام أهرامات الجيزة.

تقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار، وبرعاية البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي (CIB)، وبشراكة مع مدينة O West .

وتتوج البطولة بمرحلتها الختامية المميزة مع عودة المباريات النهائية إلى أهرامات الجيزة للمرة الأولى منذ عام 2022، حيث تقام منافسات ربع النهائي يومي 16 و17 سبتمبر، يعقبها نصف النهائي والنهائي يومي 18 و19 سبتمبر وسط أجواء استثنائية تعكس مكانة البطولة على الساحة الرياضية العالمية.

ومن المتوقع أن تستقطب البطولة نحو 850 متفرجًا في المدرجات وأكثر من 150 ألف متابع عبر المنصات الرقمية حول العالم، بما يرسخ مكانتها كإحدى أبرز البطولات العالمية.

كما ستتولى قناة Squash TV بث المباريات مباشرة للجماهير، إلى جانب تغطية إعلامية دولية واسعة لأهم لحظات الحدث.

بطولة CIB الاتحاد الدولي للاسكواش المصري مصطفى عسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية

علامات سبقت ميلاد النبي محمد.. دينا أبو الخير توضحها

احتفالية وزارة الاوقاف بالمولد النبوي الشريف

الأوقاف: مصر آمنة ومستقرة على الرغم من اشتعال المنطقة من حولنا

غزة

المركز الفلسطيني للبحوث: الاحتلال يواجه أزمة داخلية في تجنيد الاحتياط

بالصور

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

بروز عظمة القدم الوكعة لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد