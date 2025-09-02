المستشارة أمل عمار تتفقد أنشطة المجلس المقامة بقصر ثقافة شلاتين

تفقدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، فعاليات الأنشطة والتدريبات التي يقيمها المجلس القومي للمرأة بقصر ثقافة شلاتين في يومها الثاني على التوالي، وذلك بحضور اللواء محمد البنا رئيس مدينة شلاتين، الأستاذة نشوى الحوفي عضوة المحلس والأستاذة عهود وافي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وعضوة المجلس، والأستاذة ماجدة حنا نائبة محافظ البحر الأحمر، الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر الشريف، والدكتورة مروة حمدي مقررة فرع المجلس بالبحر الأحمر، والأستاذة إيزيس محمود خبيرة التدريب بالمجلس والوفد المرافق.

وشملت الأنشطة المقامة ورش تدريبية لصناعة الصابون والاكسسوارات التراثية وورش تعليم فنون الديكوباج وصنع العرائس والتي تأتى ضمن المشاغل والوحدات الإنتاجية بالمجلس القومي للمرأة.