بعد فوزه التاريخي على مانشستر يونايتد .. عقوبة مفاجئة ضد جريمسبي

غُرِّم نادي جريمسبي 20 ألف جنيه إسترليني (26750 دولارا أمريكيا) لإشراكه لاعبا غير مؤهل في فوزه التاريخي على مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، في الدور الثاني ببطولة كأس كارا باو.

وحقق الفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة واحدة من أكبر المفاجآت في كرة القدم الإنجليزية عندما أخرج مانشستر يونايتد من البطولة، بعد ركلات الترجيح.

لكن تبين بعد ذلك أن لاعب جريمسبي كلارك أودور لم يكن مؤهلاً للعب لأنه لم يتم تسجيله في الوقت المناسب للمشاركة في مباراة الدور الثاني.

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الثلاثاء، أنها فرضت غرامة مالية بقيمة 13375 دولارا أمريكيا سيتم تعليقها حتى نهاية الموسم.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي: "أبلغ النادي عن الخرق فور اكتشافه في اليوم التالي لانتهاء المباراة".

وأضافت أن الانتهاك لم يكن متعمدًا ولم تكن هناك "نية للخداع أو التضليل" من جانب جريمسبي.