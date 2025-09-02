خالد الغندور يوجه رسالة لوليد صلاح الدين بعد توليه منصب مدير الكرة بالأهلى

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة إلى وليد صلاح الدين بعد توليه مهمه مدير الكرة .



وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" وليد صلاح

الدين مديرا للكرة بالنادي الأهلي و يترك منصبه في نادي زد

الف الف مليون مبروك للنجم الكبير و الصديق الغالي و عشرة العمر .

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حقبة ما بعد الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني الذي تم توجيه الشكر له علي الفترة التي قضاها وفسخ تعاقده وديا.



وسيقود عماد النحاس المدير الفني المسئولية بشكل مؤقت ويساعده محمد نجيب علي أن يتم الإعلان حلال ساعات عن مدرب مساعد اخر ومدرب حراس مرمى وآخر للأحمال.