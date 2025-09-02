مران الأهلي.. تعرف على غيابات الفريق في التدريبات

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في تدريباته خلال الفترة المقبلة عددا من لاعبيه بينهم محمد عبدالله وعابدين مع منتخب الشباب وكريم فؤاد ومصطفى العش ومحمد مجدي افشة وحسين الشحات مع منتخب المحليين ومحمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية واحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمود تريزيجيه للتواجد مع المنتخب الأول.

ويبدأ الفريق الأحمر حقبة ما بعد الاسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني الذي تم توجيه الشكر له علي الفترة التي قضاها وفسخ تعاقده وديا.

وسيقود عماد النحاس المدير الفني المسئولية بشكل مؤقت ويساعده محمد نجيب على أن يتم الإعلان خلال ساعات عن مدرب مساعد اخر ومدرب حراس مرمي وآخر للاحمال .