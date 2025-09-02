نجم برشلونة يكشف سبب رفضه الانتقال إلى تشيلسي

كشف فيرمين لوبيز، لاعب نادي برشلونة، سبب رفضه الانتقال إلى تشيلسي في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وقال لوبيز في تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية ردًا على سبب رفضه الانضمام إلى تشيلسي: “ كانت أولويتي دائمًا البقاء في برشلونة”.

وأضاف: “انضممت للفريق وأنا في الثانية عشرة من عمري، كان حلمي أن أكون هنا، وأن أتمكن من الانضمام إلى الفريق الأول”.

وتابع: “دعم الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي؟ ليس هذا الأسبوع فقط، فمنذ انضمامي للفريق الأول، شعرتُ بحب الجماهير لي، فكرتي هي البقاء هنا".

يذكر أن سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا أٌغلق مساء أمس الإثنين.