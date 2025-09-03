البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بذكرى المولد النبوي الشريف

يهنئ البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء في نص التهنئة : "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل شر. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".