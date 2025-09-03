طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

قدمت الشيف غادة الغزاوى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل عصير الجوافة و فوائدها الصحية.

فوائد الجوافة هى :

_تهدئ الاعصاب وذلك لاحتوائها على عنصر المنجنيز الذى لدية القدرة على شعورك بالاسترخاء .

_مفيدة فى علاج الامساك .

_تحارب تجاعيد البشرة وترطيب الجلد .

_ تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضارة فى الدم .

_ تحتوى على مضادات الاكسدة ومركب الليكوبين لذلك فهى تساعد على الوقاية من السرطان ._تنظم ظغط الدم .

_تحمي من الاشعة الفوق بنفسجية الضارة .

_الجوافة غنية بفتامين cفتناولك جوافة واحدة تكفى احتياجات اليومية من فيتامين c.

_تقوى مناعة الجسم وتقلل من اعراض البرد .

تحتوى على فيتامين A الذى بدورة يحسن عملية النظر والابصار .

المقادير :

عصير الجوافة باللبن:كوب وربع لبن ،2معلقة سكر .

عصير الجوافة بالماء والليمون :كوب ماء ، 3معلقة سكر ، ونصف ليمون

اضافة حسب الرغبة ورق نعناع .

التحضير : "عصير الجوافة بالليمون"

يتم غسل الجوافة ونأخذ البزر نرمي ثم تتقطع الجوافة ويضاف الليمون ويضاف السكر ويضاف الماء ويوضع فى الخلاط .

"عصير جوافةباللبن "

يتم غسل الجوافة ونأخذ البزر

ونرمي ثم يتقطعالجوافة ويضاف السكرويضاف اللبن ويضاف ويوضع فى الخلاط .