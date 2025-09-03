طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

قدمت الشيف غادة الغزاوى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل عصير الجوافة و فوائدها الصحية.
فوائد الجوافة هى :
_تهدئ الاعصاب وذلك لاحتوائها على عنصر المنجنيز الذى لدية القدرة على شعورك بالاسترخاء .
_مفيدة فى علاج الامساك .
_تحارب تجاعيد البشرة وترطيب الجلد .
_ تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضارة فى الدم .
_ تحتوى على مضادات الاكسدة ومركب الليكوبين لذلك فهى تساعد على الوقاية من السرطان ._تنظم ظغط الدم .
_تحمي من الاشعة الفوق بنفسجية الضارة .
_الجوافة غنية بفتامين cفتناولك جوافة واحدة تكفى احتياجات اليومية من فيتامين c.
_تقوى مناعة الجسم وتقلل من اعراض البرد .
تحتوى على فيتامين A الذى بدورة يحسن عملية النظر والابصار .
المقادير :
عصير الجوافة باللبن:كوب وربع لبن ،2معلقة سكر .
عصير الجوافة بالماء والليمون :كوب ماء ، 3معلقة سكر ، ونصف ليمون
اضافة حسب الرغبة ورق نعناع .
التحضير : "عصير الجوافة بالليمون"
يتم غسل الجوافة ونأخذ البزر نرمي ثم تتقطع الجوافة ويضاف الليمون ويضاف السكر ويضاف الماء ويوضع فى الخلاط .
"عصير جوافةباللبن "
يتم غسل الجوافة ونأخذ البزر
ونرمي ثم يتقطعالجوافة ويضاف السكرويضاف اللبن ويضاف ويوضع فى الخلاط .