أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
صلاح ينتقد عدم احترام المشجعين لمهاجمي ليفربول السابقين نونيز ودياز

انتقد محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، حسابًا مشجعًا شهيرًا يوم الأربعاء بسبب ”عدم احترامه“ لزميليه السابقين في الفريق لويس دياز وداروين نونيز بعد أن سخر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من رحيلهما في نهاية الموسم.

وقد اعترض صلاح على منشور على موقع X يضم صورًا للثنائي الراحلين بالأبيض والأسود على حساب الصفقات الجديدة لفلوريان فيرتس وألكسندر إيساك مع تعليق: ”اذكر ترقية أكبر في تاريخ كرة القدم“.

وأضاف: ”ما رأيك في أن نحتفل بالتعاقدات الرائعة دون التقليل من احترام بطل الدوري الإنجليزي الممتاز“. 

وردّ صلاح على موقع X، مدافعًا عن زملائه المهاجمين الذين ساعدوا ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الـ20.

وسرعان ما اعتذر موقع ”أنفيلد إديشن“ الذي يتابعه أكثر من نصف مليون متابع.

وتابع: "لم يكن القصد عدم الاحترام، بل تسليط الضوء على الانتقالات المذهلة هذا الصيف. ولكننا آسفون"، ونشر الموقع مع صورة لصلاح على العرش".

وجاء هذا السجال على وسائل التواصل الاجتماعي بعد صيف من الانتقالات الصيفية التي شهدت انتقال الجناح الكولومبي دياز إلى بايرن ميونيخ مقابل 75 مليون يورو (87.80 مليون دولار)، بينما انضم نونيز إلى الهلال السعودي مقابل 53 مليون يورو.

ثم أنفق ليفربول الأموال على البدائل، حيث تعاقد مع فيرتز مقابل 116 مليون جنيه إسترليني (156.70 مليون دولار) مع الإضافات قبل أن يحطم الرقم القياسي في الانتقالات البريطانية لجلب إيزاك مقابل 125 مليون جنيه إسترليني.

في حين ساهم دياز بشكل كبير في فوز ليفربول باللقب برصيد 13 هدفًا وسبع تمريرات حاسمة من 36 مباراة، عانى نونيز في ترك بصمته حيث سجل خمسة أهداف فقط في 30 مباراة.

وعلى الرغم من أنه ظل يحظى بشعبية كبيرة في أنفيلد بسبب أدائه المتميز، إلا أن نونيز واجه سخرية لاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الفرص الضائعة.

في الشهر الماضي، لجأ صلاح أيضًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد تكريم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للراحل سليمان العبيد، المعروف باسم ”بيليه الفلسطيني“، بعد أن فشل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الإشارة إلى الظروف المحيطة بوفاته.

