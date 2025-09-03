جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو

أكدت جينجر تشابمان عضو الحزب الجمهوري، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتبنى حالياً موقفاً غير اعتيادي في التعامل مع قضايا الجريمة المنتشرة في عدد من الولايات الأمريكية، وعلى رأسها مدينة شيكاغو.

وأضافت، في تصريحات مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التوجه يأتي بعد سنوات من سعي ترامب للسيطرة على الجرائم الداخلية في ولايات عدة.

ونوهت بأنّ سبب تركيز الرئيس ترامب الحالي على شيكاغو؛ يعود إلى أن الإحصائيات الأخيرة تعكس وجود مستويات مرتفعة من الجريمة والخطر في المدينة.

ولفتت إلى أن فكرة نشر الحرس الوطني قد تكون وسيلة فعالة للحد من هذه الظاهرة، لا سيما وأن الرئيس يحاول إيجاد وسائل تُمكّنه من السيطرة على الوضع الأمني في الولايات التي تعاني من معدلات جريمة مرتفعة، مثل واشنطن وكاليفورنيا وشيكاغو.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات ليست بجديدة تماماً، فقد تم تطبيقها سابقاً في العاصمة واشنطن، وأسفرت عن نتائج إيجابية على مستوى الإحصائيات الأمنية.

وبيّنت أن التجربة الناجحة هناك، دفعت الرئيس ترامب إلى التفكير في تكرار الخطوة ذاتها في مدينة شيكاغو، في محاولة لتقليص معدلات الجريمة.