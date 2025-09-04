مواقيت الصلاة اليوم 4 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

في ذكرى المولد النبوي 2025 ، ينتظر الكثير موعد صلاة المغرب اليوم بعد صيام يوم المولد النبوي الدي أجازته دار الإفتاء.
ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم، الخميس ٤ سبتمبر، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.
وتأتي مواقيت الصلاة اليوم الخميس وفقًا للهيئة العامة للمساحة على النحو التالي:
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة
• الفجر: 5:04 ص
• الظهر: 12:54 م
• موعد صلاة العصر: 4:27 م
• المغرب: 7:14 م
• موعد صلاة العشاء: 8:33 م
مواقيت الصلاة في الجيزة اليوم
الفجر : ٥:٠٥ ص
الشروق : ٥:٣٥ ص
الظهر : ١٢:٥٥ م
العصر : ٤:٢٩ م
المغرب : ٧:١٦ م
العشاء : ٨:٣٥ م
مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية
• الفجر: 5:07 ص
• وقت صلاة الظهر: 12:59 م
• موعد صلاة العصر: 4:33 م
• المغرب: 7:20 م
• موعد صلاة العشاء: 8:40 م
مواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية
• موعد صلاة الفجر: 4:59 ص
• الظهر: 12:50 م
• وقت صلاة العصر: 4:23 م
• المغرب: 7:10 م
• العشاء: 8:30 م
مواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ
• الفجر: 4:56 ص
• موعد صلاة الظهر: 12:42 م
• العصر: 4:13 م
• موعد صلاة المغرب: 7:00 م
• العشاء: 8:18 م
مواقيت الصلاة اليوم في أسوان
• وقت صلاة الفجر: 5:07 ص
• الظهر: 12:47 م
• العصر: 4:15 م
• المغرب: 7:03 م
• وقت صلاة العشاء: 8:18 م