مواقيت الصلاة اليوم 4 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

في ذكرى المولد النبوي 2025 ، ينتظر الكثير موعد صلاة المغرب اليوم بعد صيام يوم المولد النبوي الدي أجازته دار الإفتاء.

ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم، الخميس ٤ سبتمبر، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.

وتأتي مواقيت الصلاة اليوم الخميس وفقًا للهيئة العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

• الفجر: 5:04 ص

• الظهر: 12:54 م

• موعد صلاة العصر: 4:27 م

• المغرب: 7:14 م

• موعد صلاة العشاء: 8:33 م

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في الجيزة اليوم

الفجر : ٥:٠٥ ص

الشروق : ٥:٣٥ ص

الظهر : ١٢:٥٥ م

العصر : ٤:٢٩ م

المغرب : ٧:١٦ م

العشاء : ٨:٣٥ م

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

• الفجر: 5:07 ص

• وقت صلاة الظهر: 12:59 م

• موعد صلاة العصر: 4:33 م

• المغرب: 7:20 م

• موعد صلاة العشاء: 8:40 م

مواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية

• موعد صلاة الفجر: 4:59 ص

• الظهر: 12:50 م

• وقت صلاة العصر: 4:23 م

• المغرب: 7:10 م

• العشاء: 8:30 م

مواقيت الصلاة حسب موقعك

مواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ

• الفجر: 4:56 ص

• موعد صلاة الظهر: 12:42 م

• العصر: 4:13 م

• موعد صلاة المغرب: 7:00 م

• العشاء: 8:18 م

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

• وقت صلاة الفجر: 5:07 ص

• الظهر: 12:47 م

• العصر: 4:15 م

• المغرب: 7:03 م

• وقت صلاة العشاء: 8:18 م