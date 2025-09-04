"تموين الإسكندرية": حملات مكثفة على المخابز والأسواق لضبط المخالفات

وجه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية المهندس السيد حرز الله بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق.

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة حملات على الأسواق والتي أسفرت عن ضبط بقال تمويني لحيازته وتجميعه زيت طعام تمويني بغرض البيع بالسوق السوداء والتربح من فارق الدعم، وتم التحفظ على 18 كرتونة بإجمالي كمية قدرها 216 زجاجة.



كما تم ضبط بقال تموينى بحيازته تجميع بطاقات تموينية ذكية بغرض الضرب الوهمي والاستيلاء على المال العام وتم التحفظ على 138 بطاقة تموينية ذكية.



كما أسفرت الحملات عن تحرير 8 محاضر، تضمنت "إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم وجود لوحة بيانات لأحد المخابز، بيع سجائر بسعر مرتفع عن السعر المعلن عنه، عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، عدم حمل شهادة صحية" ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.