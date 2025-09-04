قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين
مصر وتونس تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي وتطالبان بوقف العدوان على غزة
نشاط دبلوماسي مكثف لوزير الخارجية على هامش الدورة 164 للجامعة العربية.. توافق عربي ودعم للقضايا الإقليمية | صور
نضال الشافعي: مازلت أشاهد زوجتي في كل مكان .. ونجوت بمعجزة بعد انفجار القولون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الأهلي كلمة السر.. لماذا تصدر أمير عبد الحميد الترند؟

أمير عبد الحميد
أمير عبد الحميد
أمينة الدسوقي

تصدر أمير عبد الحميد، مدرب حراس مرمى منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، الترند، وذلك بعد أن حصل النادي الأهلي على موافقة رسمية من اتحاد الكرة لضمه إلى الجهاز الفني المؤقت للفريق الأول، بقيادة عماد النحاس. 

ضم أمير عبد الحميد إلى الجهاز الفني المؤقت للأهلي 

تأتي الخطوة في ظل عدم وجود ارتباطات رسمية للمنتخب خلال الفترة الحالية، ما سمح بانضمام المدرب دون عوائق.

ويتكون تشكيل الجهاز الفني المؤقت للأهلي من عماد النحاس مديرا فنياً، وعادل مصطفى مدربا عاما، ومحمد نجيب مدربا مساعدا، وأمير عبد الحميد مدربا لحراس المرمى، مع بقاء الجهاز الإداري والطبي بدون تغيير.

ومن المنتظر أن يعود الفريق إلى التدريبات الجماعية اليوم، الخميس، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

ملفات عقود اللاعبين مؤجلة

إلى جانب التغييرات الفنية، اضطر مسئولو الأهلي لتأجيل فتح ملف تجديد عقود عدد من نجوم الفريق، وفي مقدمتهم إليو ديانج، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير، وأحمد نبيل "كوكا" الذي يصبح حر بنهاية الموسم. 

كما تسعى الإدارة لتعديل وتمديد عقد إمام عاشور حتى عام 2030 مع رفع قيمته المالية، بينما تخطط لتمديد عقد ديانج لأربع سنوات إضافية، وتجديد عقد كوكا حتى 2031.

تعليق أمير عبد الحميد

وعبر أمير عبد الحميد عن سعادته بالعودة إلى القلعة الحمراء كمدرب لحراس المرمى، مؤكدا عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" أن انضمامه للأهلي يعد حلما تحقق بعد سنوات من تمثيله للنادي كلاعب. 

وقال: "أول مرة دخلت النادي الأهلي كان عمري 10 سنوات، ومن وقتها ارتبطت به أحلامي كلها. واليوم يتحقق أحد أكبر أحلامي بالعودة كمدرب، وأشعر بمسئولية كبيرة تجاه النادي الذي قدمني للكرة المصرية".

ووجه أمير الشكر لمجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب على ثقتهم فيه، وكذلك لاتحاد الكرة والأجهزة الفنية السابقة بمنتخب الناشئين، إلى جانب جماهير الأهلي على دعمهم المستمر.

من هو أمير عبد الحميد؟

أمير عبد الحميد، من مواليد 24 أبريل 1979، حارس مرمى سابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، حيث تألق بعد رحيل عصام الحضري عام 2008 وأصبح الحارس الأول للفريق الأحمر، ولعب لاحقًا للإنتاج الحربي، واعتبر في وقت سابق الحارس الثالث للمنتخب الوطني.

النادي الأهلي الأهلي بيراميدز إمام عاشور إدارة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

ترشيحاتنا

جهود مديرية العمل بأسوان

عمل أسوان: استخراج وطباعة 744 شهادة قياس مهارة وكارنيه مزاولة مهنة بنظام الطباعة المميكنة الجديدة

جهود محافظة أسوان

إزالة 80 حالة تعد بأسوان بالمرحلة الثانية من الموجة الـ 27

محافظ قنا

الدخول مجاناً .. بيان توضيحي لمحافظة قنا عن تشغيل كورنيش النيل

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد