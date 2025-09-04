رئيس لبنان يدين الاعتداء الإسرائيلي على قوات"اليونيفيل قرب مروحين

أدان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الاعتداء الإسرائيلي على قوات "اليونيفيل" قرب مروحين.



وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان صحفي، اليوم/الخميس/، أن الرئيس جوزيف عون أجرى إتصالا هاتفيا بقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب " اليونيفيل" الجنرال ديوداتو ابانيارا مطمئنا على سلامة العسكريين الدوليين الذين تعرضوا مع آلياتهم لاعتداء اسرائيلي من مسيرات القت قنابل في اتجاههم خلال قيامهم بواجبهم قرب بلدة مروحين في الجنوب في إزالة حواجز طرقية تعيق الوصول إلى مواقع " اليونيفيل " على الحدود.



وأبلغ عون، الجنرال ابانيارا إدانة لبنان لهذا الاعتداء الأخطر منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر الماضي ، والذي وقع بعد أقل من أسبوع لتمديد مجلس الأمن الدولي ولاية "اليونيفيل " حتى نهاية العام ٢٠٢٧ .



واعتبر عون، أن مثل هذه الاعتداءات تؤكد مرة جديدة على أن إسرائيل ماضية في تحدي إرادة المجتمع الدولي الذي نادى قبل أيام معدودة بوقف الأعمال العدائية ضد لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي تحتلها في الجنوب وإعادة الأسرى اللبنانيين وتطبيق القرار ١٧٠١ تطبيقا كاملا .



وأشار عون إلى أن أخطر ما في الاعتداء الأخير على الجنود الدوليين أن إسرائيل كانت على علم مسبق بعمل " اليونيفيل" في إزالة العوائق الطرقية في منطقة " الخط الأزرق" مما يعني أن استهدافها القوة الدولية كان متعمدا وعن سابق تصور وتصميم ، الأمر الذي يوجب تحركا دوليا لإلزام إسرائيل بوضع حد لانتهاكاتها المتكررة لقرارات مجلس الأمن والحصانات الدولية المعطاة لعمل حفظة السلام في العالم ، لاسيما وأن الاعتداءات الاسرائيلية على المدن والقرى الجنوبية مستمرة بشكل دائم وهي توقع يوميا شهداء وجرحى وتستهدف سكانا آمنين ومنازل ومنشآت مدنية.