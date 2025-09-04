الشمس يتعاقد مع بطلة العالم للخماسى الحديث حتى أولمبياد لوس أنجلوس

تعاقد نادي الشمس مع البطلة فريدة أبو هاشم لاعبة منتخب مصر في الخماسي الحديث، قادمة من طلائع الجيش حتى نهاية الأولمبياد، في حضور د. أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة النادي والمحاسب تامر علي مستشار المجلس.

وأكد د. أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس، أن التعاقد مع فريدة أبو هاشم يأتي ضمن استراتيجية واضحة للنهوض بكل الألعاب داخل النادي، مشيرًا إلى أن هدف النادي هو مواصلة تحقيق الميداليات الأولمبية مثلما فعل البطل الأولمبي أحمد أسامة الجندي.

وأعربت فريدة أبو هاشم عن سعادتها بعودتها إلى الشمس، مؤكدة أن النادي يمتلك تاريخًا كبيرًا في صناعة الأبطال، وأنها تسعى لرد الجميل بتقديم أفضل ما لديها خلال الفترة المقبلة واعتلاء منصات التتويج باسم النادي.

وحصلت فريدة على ذهبية بطولة العالم للخماسي الحديث التي أقيمت مؤخراً في ليتوانيا، بعدما قدمت أداءا مميزا خطفت الأنظار في المسابقة العالمية.