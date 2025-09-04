30% تخفيضات.. أهلا مدارس بشراكة الدولة والقطاع الخاص في هذه المناطق

تشهد معارض "أهلا مدارس" هذا العام التزامًا واضحًا من التجار المشاركين بتقديم تخفيضات حقيقية تتراوح بين 25% و30%، في خطوة تهدف إلى دعم الأسر المصرية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكد هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن هذه المبادرة تمثل جزءًا من الجهود الوطنية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تشهدها الأسواق.

وأوضح الدجوي أن التجار داخل هذه المعارض يتمتعون بظروف تشغيلية استثنائية توفرها الدولة، تشمل التكفل بمصاريف الكهرباء والأمن والإيجار، ما يتيح لهم تقديم أسعار منخفضة دون تكبد خسائر إضافية. ولفت إلى أن التجار غير المشاركين في هذه المبادرات لا يتحملون مسؤولية فروق الأسعار، نظرًا لعدم حصولهم على نفس الامتيازات التشغيلية، مؤكدًا أن الحفاظ على الأسعار المخفضة يصب في مصلحة التاجر أيضًا، من خلال تسريع حركة رأس المال وزيادة حجم الأرباح على المدى الطويل.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن السوق المصرية تتمتع بوفرة كبيرة من السلع الغذائية والمدرسية، تلبي احتياجات المواطنين والوافدين، بل وتمكّن الدولة من التصدير للخارج.

كما بيّن أن تنظيم هذه المعارض يأتي ضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الغرف التجارية والمحافظين، لتطبيق سياسات تحفيزية بديلة عن التسعير الجبري، بما يضمن استقرارًا نسبيًا للأسعار وتخفيف الضغوط المعيشية مع بداية الموسم الدراسي.

أماكن معارض أهلا مدارس

تتنوع أماكن معارض "أهلًا مدارس" سنويًا لتشمل محافظات الجمهورية، بما في ذلك محافظة الجيزة التي تضم معارض رئيسية وفرعية في أماكن مثل العمرانية، وفيصل، وإمبابة، والبدرشين، وحدائق أكتوبر. تُقام هذه المعارض قبيل بدء العام الدراسي لتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص.

أبرز أماكن المعارض في محافظة الجيزة (وفقًا لعام 2025):

المعرض الرئيسي: منطقة العمرانية.

منطقة العمرانية. معارض فرعية: شارع فيصل الرئيسي. ميدان الجيزة. مدينة البدرشين. حي إمبابة. منطقة حدائق أكتوبر.



أماكن أخرى في محافظات أخرى:

القاهرة: قاعة جهاز تنمية المشروعات في مدينة نصر.

قاعة جهاز تنمية المشروعات في مدينة نصر. القليوبية: منطقة شبرا الخيمة بميدان المؤسسة، وبنها بشارع فريدا ندا.

منطقة شبرا الخيمة بميدان المؤسسة، وبنها بشارع فريدا ندا. الشرقية: بجوار هندسة الري في مدينة ههيا.

بجوار هندسة الري في مدينة ههيا. الإسكندرية: أرض المعارض بالأزرايطة، وسوتر أمام مجمع الكليات.

أرض المعارض بالأزرايطة، وسوتر أمام مجمع الكليات. سوهاج: مدينة نصر في حي شرق.

إقبال واسع على معارض أهلا مدارس 2025

شهدت معارض "أهلا مدارس 2025" في دمياط إقبالًا كبيرًا منذ افتتاحها، مدفوعة بالأسعار المخفضة التي تقدمها مقارنة بالأسواق التقليدية، وذلك مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد. وتشمل التخفيضات السلع الغذائية، والمستلزمات الدراسية، والملابس بنسب تصل إلى 30%، وفق ما أعلنته الغرفة التجارية بالمحافظة.

وأطلقت محافظة دمياط عدة معارض في مدينة دمياط ومدينة دمياط الجديدة، والتي ستستمر حتى الأسبوع الأول من العام الدراسي، فيما تستعد مدينتا فارسكور والزرقا لاستضافة معارض مماثلة خلال الفترة المقبلة. وتم تحديد مواقع المعارض لتسهيل وصول المواطنين، وتشمل: منطقة الأعصر على الكورنيش بمدينة دمياط، أمام الحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، وأمام الوحدة الصحية بكفر سعد.

وأكد محافظ دمياط، الدكتور أيمن الشهابي، أن معارض "أهلا مدارس" مستمرة حتى 30 سبتمبر، بمشاركة نحو 30 تاجر جملة، وتشمل أقسامًا متنوعة مثل ملابس المدارس، الأحذية، الأدوات المكتبية والمدرسية، إلى جانب المواد الغذائية التي تصل نسبة التخفيض عليها إلى 10%، في حين تصل التخفيضات على الملابس والمستلزمات المدرسية إلى 20%.