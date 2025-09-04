قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
سفير مصر الجديد في بوركينا فاسو يتابع ترتيبات مباراة المنتخب بعد تقديم أوراق اعتماده

عبدالله هشام

بدأ محمد الغزاوي سفير مصر الجديد لدى بوركينا فاسو، مهام عمله فور وصوله إلى العاصمة واجادوجو، حيث شرع في اليوم التالي لتقديم أوراق اعتماده، بإجراء اتصالات ولقاءات مكثفة مع عدد من الوزراء والمسؤولين البوركينيين المعنيين بترتيبات مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

وتابع السفير الغزاوي الترتيبات المتعلقة باستقبال وتأمين بعثة المنتخب المصري، من خلال سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع المسؤولين البوركينيين، ليس فقط لتأكيد التنسيق المسبق، بل لمتابعة أدق التفاصيل المتعلقة بتأمين الفندق، خط سير الحافلة، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للاعبين والجهاز الفني، مما يضمن أن يكون التركيز منصباً بالكامل على المباراة الحاسمة، دون أي قلق بشأن الجوانب اللوجستية أو الأمنية.

وتحرص السفارة المصرية على ضمان أقصى درجات التأمين لبعثة المنتخب المصري المقرر وصولها إلى واجادوجو يوم 7 سبتمبر الجاري، حيث تضمنت لقاءات السفير الغزاوي بحث كل الترتيبات الخاصة بالمباراة، والتي ستقام يوم 9 سبتمبر على ملعب 4 أغسطس.

واستقبل كاراموكو جان ماري تراوري، وزير الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين في الخارج، أمس الأربعاء، في مقر الوزارة بالعاصمة واجادوجو، السفير المصري محمد الغزاوي، حيث قدم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لجمهورية مصر العربية لدى بوركينا فاسو.

وأعرب الوزير البوركينى عن أطيب تمنياته للسفير المصري بالتوفيق في مهامه الجديدة، مؤكدًا حرص بوركينا فاسو على تعزيز علاقاتها التاريخية مع مصر، باعتبارها شريكًا محوريًا في دعم قضايا التنمية والسلام في القارة الإفريقية.

من جانبه، نقل السفير الغزاوي تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس إبراهيم تراوري، رئيس دولة بوركينا فاسو. وأكد السفير اعتزاز مصر بقوة ومتانة العلاقات بين البلدين، وحرصها على مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم لبوركينا فاسو في مجالات الصحة، والتعليم، وبناء القدرات، والتدريب الأمني، ومكافحة الإرهاب.

كما شدد السفير على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، خاصة بعد الزيارة الناجحة لوزير الخارجية المصري والوفد المرافق له من رجال الأعمال في يوليو الماضي، والتي استهدفت بناء شراكة استراتيجية وتعاون متكامل لخدمة قضايا التنمية والأمن والاستقرار في أفريقيا.

أرشيفية

