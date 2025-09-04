أحمد إيشو يطلب المشاركة مع الزمالك بعد غيابه عن المباريات الرسمية

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن أحمد إيشو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، طلب من الجهاز الفني منحه فرصة المشاركة في المباريات المقبلة، في ظل غيابه عن التشكيل الأساسي منذ انطلاق الموسم.

وأوضح المصدر أن إيشو أبدى رغبته في الحصول على دقائق لعب، خاصة أنه لم يشارك في أي مباراة رسمية حتى الآن، واكتفى بالتواجد على دكة البدلاء في معظم اللقاءات السابقة.

ورغم ابتعاده عن المشاركة، يحظى إيشو بثقة كبيرة من المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، الذي اعتمد عليه بشكل واضح خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، ويعتبره أحد العناصر الأساسية في تشكيلته.

وأشار إلى أن المدرب يفضل إيشو على بعض اللاعبين المحترفين، ومن بينهم المغربي عبد الحميد معالي، ما يفتح الباب أمام إمكانية منحه الفرصة قريبًا لإثبات نفسه على أرض الملعب.