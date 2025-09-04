صحيفة برتغالية: الأهلي يدخل في مفاوضات مع المدرب باولو بينتو لخلافة ريبيرو

دخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع المدرب البرتغالي باولو بينتو، لبحث إمكانية توليه القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، في ظل البداية المتعثرة للموسم الجديد 2025/2026 في الدوري المصري.

ويأتي ذلك عقب قرار إدارة النادي بإقالة الإسباني خوسيه ريبييرو بسبب تراجع نتائج الفريق.

وأفادت صحيفة "O JOGO" البرتغالية، بأن الأهلي فتح قنوات اتصال أولية مع بينتو، للتعرف على شروطه لتولي مهمة تدريب الفريق، وسط توقعات بإعلان جديد خلال الأيام القادمة.

يُذكر أن باولو بينتو يُعد من أبرز المرشحين إلى جانب مدرب عالمي آخر هو جوزيه مورينيو، الذي رفض العرض المقدم من الأهلي بعد رحيله عن تدريب فنربخشة التركي.

ويأتي بينتو، المدرب السابق لمنتخب البرتغال، دون ارتباط حالي بأي نادٍ منذ انتهاء فترة تدريبه مع منتخب الإمارات.

وكان قد تلقى عرضًا من الاتحاد الأوزبكي لتولي تدريب المنتخب الوطني خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، لكنه لم يُكمل المفاوضات بسبب عدم الاتفاق على الشروط.

ويشهد الأهلي فترة ضغط كبير بعد أن حقق الفوز في مباراة واحدة فقط من أصل أربع جولات في الدوري هذا الموسم، رغم تتويجه بلقب الدوري المصري للموسم الماضي (2024/2025) الذي كان رقم 45 في تاريخ النادي.

في المقابل، لم يتمكن المدرب المقال ريبييرو من تحقيق سوى فوز وحيد في سبع مباريات قاد فيها الفريق، كان آخرها التعادل المثير 4-4 أمام بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية.