وزير الثقافة يعقد الاجتماع الدوري مع قيادات الوزارة لمتابعة خطط العمل المستقبلي

عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماعًا دوريًا مع رؤساء الهيئات والقطاعات وقيادات الوزارة، لمناقشة خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، واستعراض أبرز ما تم إنجازه في عدد من المشروعات الجديدة والمبادرات القائمة، بجانب مقترحات تطوير معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة، والتحضير للاحتفاء بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر لتعريف الأجيال الجديدة ببطولات القوات المسلحة ورموز مصر الوطنية.



وفي بداية الاجتماع، هنأ وزير الثقافة القيادات المنضمة حديثًا إلى الوزارة، مؤكدًا أن كل واحد منهم يمثل إضافة نوعية في موقعه بما يمتلكه من خبرات ومهارات وسجل إنجازات متميز، كما وجه تحية تقدير لمن غادروا مواقعهم مؤخرًا، مشيدًا بما قدموه من جهود مثمنة وبصمات واضحة في مسيرة العمل الثقافي.



وخلال الاجتماع، استعرض الوزير خطط تطوير معرض القاهرة الدولي للكتاب ومقترحات القطاعات المعنية لدعمه تكنولوجيًا عبر عدد من التطبيقات الرقمية التي تتيح تجربة متكاملة لزوار المعرض.



وقال الوزير "نطمح لتقديم نسخة جديدة ومطورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب أكثر قربًا من المجتمع وقضاياه وتحتفي برموز مصر وأبطال الجيش والشرطة". كما شدد على ضرورة العمل كوحدة واحدة، وتقديم برنامج ثقافي متكامل من الندوات والورش والفعاليات الفنية، يعكس هوية مصر الثقافية، ويلبي تطلعات الجمهور، ويؤكد مكانة المعرض كأعرق معارض الكتب في المنطقة وأحد أبرزها عالميًا.



كما تناول الاجتماع خطة تطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ حيث أعلن الوزير "انضمام أربعة قصور جديدة قريبًا إلى منظومة قصور الثقافة لدعم الأنشطة الإبداعية في المحافظات".



وأوضح أنه سيتم إطلاق كورال وأوركسترا مصر الوطني منتصف الشهر الجاري عقب انتهاء المرحلة الأولى من جولات المايسترو سليم سحاب.



وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات لافتتاح مقر أكاديمية الفنون بالإسكندرية، وما سيقدمه من آفاق جديدة للأنشطة الطلابية، فضلًا عن قرب افتتاح دار الفن، كصرح نوعي يجمع مختلف معاهد الأكاديمية من مسرح وسينما وقاعات عرض ومرسمات وفضاءات موسيقية.



وقال الدكتور هنو "افتتاح أكاديمية الفنون بالإسكندرية ودار الفن خطوة نوعية لتمكين المواهب الشابة وصناعة جيل جديد من المبدعين".



كما استعرض الوزير استعدادات دار الأوبرا المصرية لانطلاق مهرجان الموسيقى العربية واستقطاب كوكبة من النجوم المصريين والعرب للمشاركة في فعالياته، فضلًا عن برنامج الموسم الفني الجديد الذي يضم عروضًا متنوعة.



وأكد وزير الثقافة أهمية المبادرات النوعية مثل تطبيق "ذاكرة المدينة" الذي أطلقه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لتعريف الأجيال برموز مصر ومبدعيها وتراثها العمراني، إلى جانب تسجيل متحف الخزف ضمن المشروعات الرائدة.



كما أشار إلى تكثيف العمل في مجال العلاقات الدولية وتعزيز الدبلوماسية الثقافية عبر مشاركات مصر في عدد من المهرجانات الدولية الكبرى، مثل جرش بالأردن وقرطاج في تونس، والاحتفاء بالعلاقات المصرية الصينية.



وناقش الاجتماع آخر الاستعدادات للمشاركة في بينالي فينيسيا وعودة بينالي الإسكندرية، بالإضافة إلى خطط تطوير المتاحف الفنية باستخدام أحدث تقنيات العرض، فضلًا عن ملف الشراكة الاستراتيجية مع مصر للطيران لدعم الفعاليات الثقافية والترويج لها.



وأشار وزير الثقافة إلى إطلاق النسخة السادسة من مشروع "مسرح المواجهة والتجوال" بصيغة جديدة ومطورة، تتكاتف فيها مختلف قطاعات الوزارة ليصبح المشروع بمثابة وزارة ثقافة متنقلة، تضم معرضًا للكتاب، وعروضًا مسرحية، وورشًا فنية وتثقيفية، وبرامج لاكتشاف المواهب في كل المحافظات.

كما لفت إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق "اليوم المصري للموسيقى"، كاحتفالية وطنية تقام في مختلف ربوع مصر، وتحتفي بالموسيقى المصرية منذ الحضارة القديمة مرورًا بتراثها المتنوع والغني، مع تكريم رموز الموسيقى المصرية من المبدعين الكبار.



كما استعرض صندوق التنمية الثقافية خطته لتطوير ملتقى التصوير بالأقصر وعودة ملتقى الرسوم المتحركة بعد تحديثه وإضافة جوائز جديدة.



وفيما يخص المجلس الأعلى للثقافة، فقد ناقش خطته الخاصة بالنسخة القادمة من جائزة الدولة للمبدع الصغير، وتطوير لائحته بما يفتح الباب أمام المزيد من المواهب، إلى جانب تحديث قاعدة بيانات المتخصصين على مستوى الجمهورية في المجالات الفنية والعلوم الاجتماعية لتكون مرجعًا رئيسيًا لترشيح أعضاء لجان المجلس، وقال الوزير "نعمل على قاعدة بيانات وطنية للمتخصصين وتطوير البنية الرقمية بدار الكتب لتسريع رقمنة نوادر المخطوطات والكتب النادرة".



كما ناقش دار الكتب والوثائق القومية ما تم إنجازه في تحديث بنيته الرقمية بإضافة أربعة أجهزة مسح ضوئي لإسراع وتيرة رقمنة أوائل المطبوعات ونوادر الكتب، وإنشاء معمل تصوير عالي الجودة لرقمنة نوادر المخطوطات، بما يضمن الحفاظ على التراث المصري للأجيال القادمة.

