بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل تورط البلوجر نورهان حفظي في قضية غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع.

وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن البلوجر نورهان حفظي أنشأت وأدارت حسابتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمتها في نشر مقاطع فيديو تتضمن التعدي على قيم ومبادئ المجتمع، بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

كما ثبت قيام المتهمة بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، وقُدرت أفعال الغسل التي ارتكبتها بنحو 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.