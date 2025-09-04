قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بأسيوط
إيران .. تعيين اللواء علي عبد اللهي قائدًا لمقر "خاتم الأنبياء" المركزي
تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني
تأخر رحلة إيركايرو القادمة من تركيا.. واستياء بين الركاب
وزير الأوقاف يشهد احتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف بمسجد سيدنا الحسين
واقفة جنبه بتتغزّل فيه| شيرين تفاجئ جمهورها بفيديو غريب مع حسام حبيب
النقل تطلق حملة لمواجهة السلوكيات الخطرة في المترو والقطار الكهربائي
الري: نسبة الإصابة بورد النيل لا تتجاوز 3% من إجمالي المسطحات المائية بمصر
بوتين يصف قرار بكين إلغاء تأشيرات الدخول للروس بـ خطوة بالغة الأهمية
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 4-9-2025
بينها قطرة للعين ودواء للسعال.. هيئة الدواء تحذر من شراء 4 تشغيلات أدوية| تعرف عليها
أبو الغيط: اتفاق عربي على ضرورة وقف حرب إبادة الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين
مدرب إيطالي يدخل دائرة ترشيحات الأهلي

حمزة شعيب

 

أعلن النادي الأهلي، مساء أمس، عن تشكيل جهازه الفني المؤقت عقب إقالة المدرب الإسباني من منصبه، وذلك بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري المصري الممتاز.

 

قرر مجلس إدارة الأهلي تعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا للفريق بشكل مؤقت، على أن يعاونه عادل مصطفى في منصب المدرب العام، بينما يتولى أمير عبد الحميد مهمة تدريب حراس المرمى، ويشغل وليد صلاح الدين منصب مدير الكرة.


وباشر الجهاز الفني الجديد عمله مباشرة، حيث قاد النحاس المران المسائي الذي أُقيم أمس استعدادًا لمرحلة ما بعد التوقف الدولي.

مفاوضات الاهلي مع مدرب إيطالي

في السياق نفسه، كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الأهلي فتح خطوط اتصال مع المدرب ليوناردو سيمبليتشي (58 عامًا) لبحث إمكانية توليه القيادة الفنية للفريق.
ووفقًا للتقارير، فإن المدرب الفلورنسي، الذي ارتبط اسمه بعدة أندية بارزة في إيطاليا مثل فيورنتينا وكالياري وسامبدوريا، قد يخوض لأول مرة تجربة تدريبية خارج بلاده حال إتمام الاتفاق مع الأهلي.

 

يُذكر أن سمبليتشي كان قد أنهى تجربته الأخيرة مع سامبدوريا بعد فترة قصيرة استمرت خمسة أشهر فقط، ليصبح اسمه مطروحًا بقوة ضمن قائمة المرشحين لقيادة الأهلي في المرحلة المقبلة.

