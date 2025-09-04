مدرب إيطالي يدخل دائرة ترشيحات الأهلي

أعلن النادي الأهلي، مساء أمس، عن تشكيل جهازه الفني المؤقت عقب إقالة المدرب الإسباني من منصبه، وذلك بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري المصري الممتاز.

قرر مجلس إدارة الأهلي تعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا للفريق بشكل مؤقت، على أن يعاونه عادل مصطفى في منصب المدرب العام، بينما يتولى أمير عبد الحميد مهمة تدريب حراس المرمى، ويشغل وليد صلاح الدين منصب مدير الكرة.



وباشر الجهاز الفني الجديد عمله مباشرة، حيث قاد النحاس المران المسائي الذي أُقيم أمس استعدادًا لمرحلة ما بعد التوقف الدولي.

مفاوضات الاهلي مع مدرب إيطالي

في السياق نفسه، كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الأهلي فتح خطوط اتصال مع المدرب ليوناردو سيمبليتشي (58 عامًا) لبحث إمكانية توليه القيادة الفنية للفريق.

ووفقًا للتقارير، فإن المدرب الفلورنسي، الذي ارتبط اسمه بعدة أندية بارزة في إيطاليا مثل فيورنتينا وكالياري وسامبدوريا، قد يخوض لأول مرة تجربة تدريبية خارج بلاده حال إتمام الاتفاق مع الأهلي.

يُذكر أن سمبليتشي كان قد أنهى تجربته الأخيرة مع سامبدوريا بعد فترة قصيرة استمرت خمسة أشهر فقط، ليصبح اسمه مطروحًا بقوة ضمن قائمة المرشحين لقيادة الأهلي في المرحلة المقبلة.