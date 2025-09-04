تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني بحضور المدير الرياضي ولجنة التخطيط

عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى، المشرف العام على الكرة، اجتماعًا مهمًّا ظهر اليوم مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور لجنة التخطيط برئاسة الكابتن مختار مختار، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، والمدير الرياضي الكابتن محمد يوسف.



شهد الاجتماع الاتفاق على آليات العمل في المرحلة القادمة والدعم والمساندة، والتأكيد على التعاون الكامل بين كافة أعضاء الجهاز بما يخدم المصلحة العامة للفريق.



يذكر أن النادى قد أعلن تشكيل الجهاز الفنى الذى يقود الفريق خلال الفترة القادمة، ويضم كلًّا من الكابتن وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، والكابتن عماد النحاس مديرًا فنيًّا، والكابتن عادل مصطفى مدربًا عامًّا، والكابتن محمد نجيب مدربًا مساعدًا، والكابتن أمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى.