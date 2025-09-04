صفاء عسران: مشاهد الكفن المحمول على أيدي الناس كانت لا تخرج من رأسي

أكدت صفاء عسران، صاحبة مبادرة درع التسامح لانهاء الخصومات الثأرية بالصعيد، أنها تسعى أن يصبح الصعيد بلا ثأر، و أنها مستمرة فى طريقها، وأنها خصصت حياتها للقضاء على الثأر.

وقالت صفاء عسران، خلال لقاء لها لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الأعلامي “مصطفى بكري”، أن “مشاهد الكفن المحمول على ايدي الناس كان لا يخرج من رأسي خاصة أنه كان من يحمل الكفن كان من عائلة القاتل وليس القاتل مما يجعل هناك ضغوط كبيرة تتم”

وتابعت صاحبة مبادرة درع التسامح لانهاء الخصومات الثرية بالصعيد، أن ه كان لدي حرص كبير على حضور جلسات الصلح منذ صغري، مشيرة إلى أنه نححت في حل احدى قضايا الثأر بأحد مراكز الصعيد بفرشوط.