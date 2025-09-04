قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوي الغربي
إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بأسيوط
إيران .. تعيين اللواء علي عبد اللهي قائدًا لمقر "خاتم الأنبياء" المركزي
تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني
تأخر رحلة إيركايرو القادمة من تركيا.. واستياء بين الركاب
وزير الأوقاف يشهد احتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف بمسجد سيدنا الحسين
واقفة جنبه بتتغزّل فيه| شيرين تفاجئ جمهورها بفيديو غريب مع حسام حبيب
النقل تطلق حملة لمواجهة السلوكيات الخطرة في المترو والقطار الكهربائي
الري: نسبة الإصابة بورد النيل لا تتجاوز 3% من إجمالي المسطحات المائية بمصر
بوتين يصف قرار بكين إلغاء تأشيرات الدخول للروس بـ خطوة بالغة الأهمية
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 4-9-2025
بينها قطرة للعين ودواء للسعال.. هيئة الدواء تحذر من شراء 4 تشغيلات أدوية| تعرف عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صفاء عسران: مشاهد الكفن المحمول على أيدي الناس كانت لا تخرج من رأسي

محمود محسن

أكدت صفاء عسران، صاحبة مبادرة درع التسامح لانهاء الخصومات الثأرية بالصعيد، أنها تسعى أن يصبح الصعيد بلا ثأر، و أنها مستمرة فى طريقها، وأنها خصصت حياتها للقضاء على الثأر.

وقالت صفاء عسران، خلال لقاء لها لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الأعلامي “مصطفى بكري”، أن “مشاهد الكفن المحمول على ايدي الناس كان لا يخرج من رأسي خاصة أنه كان من يحمل الكفن كان من عائلة القاتل وليس القاتل مما يجعل هناك ضغوط كبيرة تتم”

وتابعت صاحبة مبادرة درع التسامح لانهاء الخصومات الثرية بالصعيد، أن ه كان لدي حرص كبير على  حضور جلسات الصلح منذ صغري، مشيرة إلى أنه نححت في حل احدى قضايا الثأر بأحد مراكز الصعيد بفرشوط.

في نص ساعة اعملى حلاوة المولد .. سمسمية وحمصية وفولية

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

