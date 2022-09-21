أول قاضية عرفية بالصعيد : هدفنا محاربة الثأر

قالت صفاء عسران، أول قاضية عرفية بالصعيد ، إن مبادرة " درع التسامح" هدفها محاربة الثأر فى الصعيد، لذلك نجد فيها التركيز على إنهاء الخصومات الثأرية.

وأضافت أول قاضية عرفية بالصعيد ، خلال حوارها ببرنامج ست الستات، المذاع على صدى البلد، أن المبادرة تسعى لرفع شعار "صعيد بلا ثأر".

صعيد بلا ثأر

وأشارت أول قاضية عرفية بالصعيد ، إلى أننا نعمل على تغير مفهوم الخصومات الثأرية، لأنه مفهوم متوارث فى عقول جميع الناس بالصعيد.

وفى سياق متصل ، أكدت أول قاضية عرفية بالصعيد، ومن محافظة قنا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدعم المرأة المصرية، وأنه تقدم للرئيس "درع التسامح" الذى يسعى لوقف الدم فى الصعيد بسبب الثأر.



وأضافت أول قاضية عرفية بالصعيد، خلال حوارها، مع الإعلامي يوسف الحسني، خلال برنامج التاسعة على القناة الأولي، أنها تسعى أن يصبح الصعيد بلا ثأر، و أنها مستمرة فى طريقها، وأنها خصصت حياتها للقضاء على الثأر.

ولفتت إلى أنها تطالب الرئيس السيسي، بوضع مادة فى القانون تحاسب من يقوم بـ معايرة شخص، فالمعايرة فى الصعيد، تتسبب فى مشكلات كثيرة، معلقة :" لو فى مشكلة صغيرة ممكن واحد يقول لـ التانى روح شوف مين قتل أخوك، فتحدث مشكلة وتشتعل النيران".

وأشارت إلى أنها توجه رسالة لـ البنات قائلة بلاش نقع فى خطأ أرسال صورة لـ اشخاص غير معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الخطوبة، وبعد ذللك يرتفع الموضوع لـ فتح الفيديو، وحدوث مشكلات.

وطالبت من أى فتاة تتعرض لمشكل مثل هذا النوع التواصل معها، وسيتم حل أى مشكلات.

وتحدثت عن أغرب موقف تعرضت لها، أثناء جلسات الصلح فى الأقصر، وقالت كنت أحضر جلسة صلح، وكان والد المجنى عليه كبير فى العمر، و بعد انتهاء الصلح جلست معه، وكان يبكي، وقالت له سنسافر عمرة، فسند على يدها، وظل يبكى أكثر، وبعد أن تم تجهيز تذاكر العمرة، توفي.

وفى سياق أخر، نظم فرع ثقافة جنوب سيناء الليلة العرض المسرحي "المندوه" على المسرح المغطى بقصر ثقافة طور سيناء ، ويناقش العرض مشاكل الثأر وتأثيره على المجتمع.

ومعظم المشاركين في العرض المسرحي من شباب جنوب سيناء الذين أدوا ادوار رائعة ومتميزة رغم اختلاف اللهجة .

وانطلق العرض بحضور لجنة من الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة لتقييم العرض المسرحي، وفوزي همام مستشار محافظ جنوب سيناء للمحليات، والعميد عماد فكري نائب رئيس مدينة طور سيناء، وسهير صديق سكرتير مجلس مدينة طور سيناء ولفيف من مواطني مدينة طور سيناء.

وقال المخرج جمال مهران، مخرج المسرحية، إن العرض المسرحي " المندوة " هو العرض الأول ، الذي يقوم به فرقة جنوب سيناء لمناقشة المشكلات الاجتماعية التي تأثر بالسلب على المجتمع المصري، وجرى تدريب الشباب على العرض لمدة ثلاث شهور ، وهو من تأليف كريم الشناوي، و أشعار إسلام الشاوري و ألحان الموسيقار أحمد العجمي، و استعراضات أيمن عبد السلام، وديكور محمد أبو عمرة، و مخرج منفذ فريج عطية.

وأوضح أن المسرحية تضم 7 مشاهد يجري خلالهم استعراض صراع الثأر والخرافات التي ترتبط في بعض المناطق مثل "النداها "، وكيفية القضاء على هذه العادات..