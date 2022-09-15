أول قاضية عرفية بالصعيد توجه رسالة للسيسي لوقف سلسال الدم بسبب الثأر

أكدت صفاء عسران أول قاضية عرفية بالصعيد، ومن محافظة قنا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدعم المرأة المصرية، وأنه تقدم للرئيس "درع التسامح" الذى يسعى لوقف الدم فى الصعيد بسبب الثأر.

وأضافت أول قاضية عرفية بالصعيد، خلال حوارها، مع الإعلامي يوسف الحسني، خلال برنامج التاسعة على القناة الأولي، أنها تسعى أن يصبح الصعيد بلا ثأر، و أنها مستمرة فى طريقها، وأنها خصصت حياتها للقضاء على الثأر.

ولفتت إلى أنها تطالب الرئيس السيسي، بوضع مادة فى القانون تحاسب من يقوم بـ معايرة شخص، فالمعايرة فى الصعيد، تتسبب فى مشكلات كثيرة، معلقة :" لو فى مشكلة صغيرة ممكن واحد يقول لـ التانى روح شوف مين قتل أخوك، فتحدث مشكلة وتشتعل النيران".

وأشارت إلى أنها توجه رسالة لـ البنات قائلة بلاش نقع فى خطأ أرسال صورة لـ اشخاص غير معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الخطوبة، وبعد ذللك يرتفع الموضوع لـ فتح الفيديو، وحدوث مشكلات.

وطالبت من أى فتاة تتعرض لمشكل مثل هذا النوع التواصل معها، وسيتم حل أى مشكلات.

وتحدثت عن أغرب موقف تعرضت لها، أثناء جلسات الصلح فى الأقصر، وقالت كنت أحضر جلسة صلح، وكان والد المجنى عليه كبير فى العمر، و بعد انتهاء الصلح جلست معه، وكان يبكي، وقالت له سنسافر عمرة، فسند على يدها، وظل يبكى أكثر، وبعد أن تم تجهيز تذاكر العمرة، توفي.