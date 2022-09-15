صفاء عسران: الفتنة ممكن تعطل التصالح بين العائلات الصعيدية

أكدت صفاء عسران أول قاضية عرفية بالصعيد، ومن محافظة قنا، أن الفتنة من الممكن أن تعطل التصالح بين العائلات الصعيدية ويؤدي إلى سلسال دم.

وأضافت خلال حوارها، مع الإعلامي يوسف الحسني، خلال برنامج التاسعة على القناة الأولي، أن هناك جلسات صلح تتم بخصوص الثأر، ولكن حالة قيام شخص بكتابة شئ على السوشيال يديا تبدأ المشكلات من جديد.

ولفتت إلى أن هناك محاضر عرفية تكتي، وفى أثناء الذهاب لـ قسم الشرطة يقوم أحد بإلقاء كلمة، تتسبب فى نشر المشكلات، و الدم.

وأشارت إلى أن الصعيد بالكامل عائلة واحدة، و البعض يستخدم كلمة القبيلة، و يقوم شخص بالحديث بأنه سيدعم العائلة بالسلاح، وتحدث عمليات القتل.