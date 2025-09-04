قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوي الغربي
إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بأسيوط
إيران .. تعيين اللواء علي عبد اللهي قائدًا لمقر "خاتم الأنبياء" المركزي
تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني
تأخر رحلة إيركايرو القادمة من تركيا.. واستياء بين الركاب
وزير الأوقاف يشهد احتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف بمسجد سيدنا الحسين
واقفة جنبه بتتغزّل فيه| شيرين تفاجئ جمهورها بفيديو غريب مع حسام حبيب
النقل تطلق حملة لمواجهة السلوكيات الخطرة في المترو والقطار الكهربائي
الري: نسبة الإصابة بورد النيل لا تتجاوز 3% من إجمالي المسطحات المائية بمصر
بوتين يصف قرار بكين إلغاء تأشيرات الدخول للروس بـ خطوة بالغة الأهمية
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 4-9-2025
بينها قطرة للعين ودواء للسعال.. هيئة الدواء تحذر من شراء 4 تشغيلات أدوية| تعرف عليها
رياضة

صلاح يداعب عروسين قبل مواجهة مصر وأثيوبيا في تصفيات المونديال

محمد صلاح يداعب عروسين
محمد صلاح يداعب عروسين
إسلام مقلد

خطف محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، الأنظار من داخل فندق إقامة الفراعنة بالقاهرة، بعدما داعب عروسين صادف وجودهما في نفس مقر إقامة المنتخب الوطني استعدادًا لمباراة أثيوبيا المقرر لها العاشرة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

تفاصيل الواقعة الطريفة

خلال وقوف صلاح في شرفة غرفته بالفندق، وجه العريس له رسالة مؤثرة قائلاً: "أهم حاجة كأس العالم يا صلاح"، لترد العروس بابتسامة: "كأس العالم إيه.. بنحبك يا صلاح"، ليتبادل النجم المصري التحية معهما وسط أجواء مليئة بالبهجة، في مشهد سرعان ما لاقى تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قائمة المنتخب الوطني

ويستعد منتخب مصر لمباراة أثيوبيا بكتيبة تضم أبرز نجومه، حيث جاءت القائمة كالآتي:
محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي، رامي ربيعة، خالد صبحي، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، محمد ربيعة، محمد هاني، أحمد عيد، محمد حمدي، أحمد نبيل كوكا، حمدي فتحي، نبيل عماد دونجا، مروان عطية، محمود صابر، مهند لاشين، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.

ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات

يدخل الفراعنة اللقاء وهم في صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، متفوقين على بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بينما تأتي سيراليون ثالثة برصيد 8 نقاط، وأثيوبيا وغينيا بيساو في المركزين الرابع والخامس برصيد 6 نقاط لكل منهما، فيما تتذيل جيبوتي الترتيب بنقطة وحيدة.

رحلة مصر نحو المونديال
مباراة أثيوبيا تمثل محطة جديدة في مشوار المنتخب المصري نحو حجز بطاقة التأهل لكأس العالم 2026، قبل المواجهة المرتقبة أمام بوركينا فاسو يوم 9 سبتمبر المقبل على ملعب الرابع من أغسطس، حيث يسعى الفراعنة بقيادة حسام حسن لمواصلة الانتصارات وتوسيع الفارق في صدارة المجموعة.

المشهد الطريف لصلاح مع العروسين أضفى لمسة إنسانية ودافئة على معسكر المنتخب، وعكس مدى ارتباط الجماهير المصرية بنجمها الأول، الذي يبقى حلمهم الأكبر أن يقودهم نحو التأهل لمونديال 2026.

