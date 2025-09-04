صلاح يداعب عروسين قبل مواجهة مصر وأثيوبيا في تصفيات المونديال

خطف محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، الأنظار من داخل فندق إقامة الفراعنة بالقاهرة، بعدما داعب عروسين صادف وجودهما في نفس مقر إقامة المنتخب الوطني استعدادًا لمباراة أثيوبيا المقرر لها العاشرة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

تفاصيل الواقعة الطريفة

خلال وقوف صلاح في شرفة غرفته بالفندق، وجه العريس له رسالة مؤثرة قائلاً: "أهم حاجة كأس العالم يا صلاح"، لترد العروس بابتسامة: "كأس العالم إيه.. بنحبك يا صلاح"، ليتبادل النجم المصري التحية معهما وسط أجواء مليئة بالبهجة، في مشهد سرعان ما لاقى تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قائمة المنتخب الوطني

ويستعد منتخب مصر لمباراة أثيوبيا بكتيبة تضم أبرز نجومه، حيث جاءت القائمة كالآتي:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي، رامي ربيعة، خالد صبحي، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، محمد ربيعة، محمد هاني، أحمد عيد، محمد حمدي، أحمد نبيل كوكا، حمدي فتحي، نبيل عماد دونجا، مروان عطية، محمود صابر، مهند لاشين، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.

ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات

يدخل الفراعنة اللقاء وهم في صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، متفوقين على بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بينما تأتي سيراليون ثالثة برصيد 8 نقاط، وأثيوبيا وغينيا بيساو في المركزين الرابع والخامس برصيد 6 نقاط لكل منهما، فيما تتذيل جيبوتي الترتيب بنقطة وحيدة.

رحلة مصر نحو المونديال

مباراة أثيوبيا تمثل محطة جديدة في مشوار المنتخب المصري نحو حجز بطاقة التأهل لكأس العالم 2026، قبل المواجهة المرتقبة أمام بوركينا فاسو يوم 9 سبتمبر المقبل على ملعب الرابع من أغسطس، حيث يسعى الفراعنة بقيادة حسام حسن لمواصلة الانتصارات وتوسيع الفارق في صدارة المجموعة.

المشهد الطريف لصلاح مع العروسين أضفى لمسة إنسانية ودافئة على معسكر المنتخب، وعكس مدى ارتباط الجماهير المصرية بنجمها الأول، الذي يبقى حلمهم الأكبر أن يقودهم نحو التأهل لمونديال 2026.