أحمد كمال: تعلمت أن الفن مسؤولية في المرحلة الجامعية

قال الفنان أحمد كمال، إنّه يهتم بجودة الأعمال على حساب كثرة الظهور، مشيرًا، إلى أنه ينتهج هذا المنهج في التعامل مع حياته الفنية منذ أن كان في المرحلة الجامعية، وأنه تعلم المسؤولية في المرحلة ذاتها.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الفن مسؤولية لأنه يؤثر في الناس إيجابا ومسؤولية، وبالتالي، فإن الفنان يجب أن يكون على قدر المسؤولية وأن يحترم المتفرج وعقليته وذكاءه.

وتابع: "لازم نعرف إننا مش أساتذة والمتفرج تلميذ.. لا تماما، أحيانا نتعلم من المتفرجين من خلال الآراء التي نسمعهم منها في الشارع والأماكن العامة، نحن نسمع منهم مفاجآت، والجمهور يميز بين الغث والسمين، والفنانين ذوي الإحساس بالمسؤولية، والفنانين لا يملكونه".

وأوضح: "عندما نسمع الناس، نجد أنهم يفهمون أكثر منا، رغم أنهم يتعرضون لأعمال تافهة كثيرة"، مشددًا، على أن الشهرة ليست مقياسا للنجاح، وكذلك الأموال الكثيرة، مدللا على ذلك بأن العالم شهد الكثير من "الحرامية" الذين تمتعوا بشهرة كبيرة، وكذلك أشرارا كثر حصلوا على شهرة واسعة، ومن ثم، فإن الشر مشهور دائما.

وأردف، أنه يرى النجاح في إحساس الفنان بالمتعة والاطمئنان في أثناء عمله، وأنه يعلم أن ما يقدمه سيصل إلى الناس بسبب تأثيره الإيجابي عليهم، إذ يجعل حواسهم ومخيلاتهم تتفاعل مع الفن الذي يقدموه.