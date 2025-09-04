قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
توك شو

أحمد كمال: تعلمت أن الفن مسؤولية في المرحلة الجامعية

علي مكي

قال الفنان أحمد كمال، إنّه يهتم بجودة الأعمال على حساب كثرة الظهور، مشيرًا، إلى أنه ينتهج هذا المنهج في التعامل مع حياته الفنية منذ أن كان في المرحلة الجامعية، وأنه تعلم المسؤولية في المرحلة ذاتها.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الفن مسؤولية لأنه يؤثر في الناس إيجابا ومسؤولية، وبالتالي، فإن الفنان يجب أن يكون على قدر المسؤولية وأن يحترم المتفرج وعقليته وذكاءه.

وتابع: "لازم نعرف إننا مش أساتذة والمتفرج تلميذ.. لا تماما، أحيانا نتعلم من المتفرجين من خلال الآراء التي نسمعهم منها في الشارع والأماكن العامة، نحن نسمع منهم مفاجآت، والجمهور يميز بين الغث والسمين، والفنانين ذوي الإحساس بالمسؤولية، والفنانين لا يملكونه".

وأوضح: "عندما نسمع الناس، نجد أنهم يفهمون أكثر منا، رغم أنهم يتعرضون لأعمال تافهة كثيرة"، مشددًا، على أن الشهرة ليست مقياسا للنجاح، وكذلك الأموال الكثيرة، مدللا على ذلك بأن العالم شهد الكثير من "الحرامية" الذين تمتعوا بشهرة كبيرة، وكذلك أشرارا كثر حصلوا على شهرة واسعة، ومن ثم، فإن الشر مشهور دائما.

وأردف، أنه يرى النجاح في إحساس الفنان بالمتعة والاطمئنان في أثناء عمله، وأنه يعلم أن ما يقدمه سيصل إلى الناس بسبب تأثيره الإيجابي عليهم، إذ يجعل حواسهم ومخيلاتهم تتفاعل مع الفن الذي يقدموه.

أحمد كمال نجوم الفن الجامعة

